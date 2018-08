Il palazzetto dello sport ' Pala Papini' agibile anche per i pubblici spettacoli

FOTO - Il punto sui lavori al palazzetto dello sport : Grazie a queste splendide FOTO , siamo in grado di darvi un importante aggiornamento circa i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport di Fondo Patti. I lavori , ripartiti i primi giorni di Febbraio dovrebbero essere già in fase conclusiva, visto che secondo l'appalto sono stati stimati 7 mesi di lavori per concludere questa ...

Il 'Gruppo dei 100' analizza il 'palazzetto dello sport' di Sanremo : "Soldi spesi per la realizzazione di 'nuove' strutture o per il ... : "La volontà politica di mettere una bandierina per scopi elettorali sta superando le reali e oggettive aspettative della città. Il Palazzetto dello Sport non deve essere fatto a tutti i costi, ma ...