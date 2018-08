Il mondo dell' auto festeggia Giugiaro

Il mondo dell'auto festeggia 80 anni di Giorgetto Giugiaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morto Joël Robuchon - padre della cucina francese e cuoco più stellato al mondo : aveva 73 anni : “La cucina è la semplicità e la cosa più difficile è la semplicità", usava dire Robuchon, definito 'lo chef del secolo'. Era a capo di un vero e proprio impero gastronomico, che lo ha portato ad aprire locali in tutto il mondo, da Parigi, a Londra, fino a Tokyo.Continua a leggere

Air Show - intervista al comandante delle Frecce Tricolori Caffelli : "Siamo gli unici al mondo a volare in dieci" : ... come le Red Arrows inglesi la Patrouille Suisse e la Patrouille France, la differenza tra noi e loro sta nel numero di aereoplani, siamo gli unici al mondo ed imbattuti nel riuscire a volare con ...

Monfalcone apre con il Nuovo mondo della Mitteleuropa Orchestra : È quella dell'esplorazione la cifra che contraddistingue la nuova stagione di musica e prosa del Teatro Comunale di Monfalcone: un viaggio attraverso la storia della musica, dal repertorio antico a ...

Adidas offerte di lavoro 2018 : posizioni aperte - ecco le opportunità per lavorare nel mondo della moda : Possiedono un'ottima padronanza dei principali strumenti informatici e sono appassionati di sport e nuove tendenze. SALES BUSINESS ANALYST " Monza L'offerta di lavoro Adidas è rivolta a laureati, con ...

E venne il giorno della birra : oggi si festeggia in tutto il mondo : ... che secondo l'uso locale vengono riempiti dai camerieri non appena si svuotano, ha una grande cultura birraia e Praga vanta una delle produzioni di più alta qualità al mondo. Nella capitale la birra ...

Zombie Boy - morto suicida il modello più tatuato del mondo : È morto a 32 anni Rick Genest, modello e artista canadese. Secondo quanto riportato da TMZ, sarebbe stato trovato senza vita nella sua abitazione di Montreal e la polizia avrebbe classificato la morte come suicidio. Conosciuto come Zombie Boy a causa dei numerosi tatuaggi su viso e corpo che riproducevano il sistema muscolo-scheletrico, deteneva il Guiness dei Primati per il maggior numero di tatuaggi di insetti al mondo (176) e per il più ...

mondo della Formula 1 in ansia per Niki Lauda : Niki Lauda, tre volte campione del Mondo, si trova ricoverato in condizioni critiche all’ospedale viennese Akh. L’ex ferrarista è stato

Allo Shalai Resort si rinnova l'evento dedicato al mondo dello champagne : Domenica 26 Agosto 2018 nell'incantevole scenario dello Shalai Resort di Linguaglossa si rinnova l'evento dedicato al mondo dello champagne . Un appuntamento partito quasi per gioco, ma che per volontà degli stessi Pennisi , Leonardo e Luciano , ndr., vuole diventare un appuntamento fisso nell'ultima domenica di ...