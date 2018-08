Il Monaco film stasera in tv 6 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Film già visto, adesso Arturo arriva all'aeroporto, fa il check-in per il volo Monaco-Barcellona, metal detector, p… - poveroergobus : Film già visto, adesso Arturo arriva all'aeroporto, fa il check-in per il volo Monaco-Barcellona, metal detector, p… - franci1796 : Sbatti per forza in quelle persone che parlano di problemi che nemmeno conoscono con un’ingenuità da film Disney.… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ilè ilin tv lunedì 62018 in onda in prima serata su Rai 4 alle ore 21:17. La pellicola diretta da Dominik Moll ha come protagonisti Vincent Cassel, Deborah Francois, Sergi Lopez. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Le moine GENERE: Thriller ANNO: 2011 REGIA: Dominik Moll CAST: Vincent Cassel, Deborah Francois, Sergi Lopez DURATA: 101 Minuti Ilin tv:Madrid, nel XVII secolo. Abbandonato alle porte di un monastero, Ambrosio è stato allevato dai frati cappuccini. Dopo essere diventato lui stesso frate, diventa un predicatore esempio di virtù. I suoi sermoni attirano folle e tutti lo ammirano per il suo estremo rigore. Ma inon è così al sicuro da qualsiasi ...