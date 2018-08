huffingtonpost

: RT @DaniSbrollini: Il #Governo sui vaccini ha fatto cose orrende. Sbagliato inserire il tema che riguarda la #salute di persone fragili com… - MariAgo2017 : RT @DaniSbrollini: Il #Governo sui vaccini ha fatto cose orrende. Sbagliato inserire il tema che riguarda la #salute di persone fragili com… - HuffPostItalia : Il Milleproroghe sarà approvato dopo la pausa estiva: resta l'obbligo di autocertificazione per i vaccini - AnnaAscani : RT @DaniSbrollini: Il #Governo sui vaccini ha fatto cose orrende. Sbagliato inserire il tema che riguarda la #salute di persone fragili com… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) L'di autocertificazione dei vaccini per i genitori dei bimbi che devono iscriversi a scuola resterà in vigore per un altro anno. Il decreto- dove è contenuta la norma che fa slittare di un anno la presentazione dei documenti - infatti, ha ricevuto il via libera del Senato ma saràdefinitivamente dalla Camera solola chiusuradel Parlamento. I lavori riprenderanno l'11 settembre, quando per molti l'anno scolastico sarà incominciato e, soprattutto, non si potranno più fare le iscrizioni.Negli ultimi giorni la novità in questione aveva infiammato il dibattito politico. La prima a manifestare il dissenso era stata la sentatrice M5S Elena Fattori, seguita dal deputato Giorgio Trizzino: "Non si ritenga - aveva scritto su Fb - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa immaginare qualsiasi ...