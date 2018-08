Il Milan che sta nascendo | il ritorno di Maldini è il marchio di una nuova era

PAOLO MALDINI - PRESENTAZIONE / Info streaming video e diretta tv : torna al Milan - ma resta anche a Dazn : MALDINI Day, il Capitano torna al Milan - e nel mondo del calcio - a nove anni dall'addio al rossonero. Conferenza stampa alle 16:30: il ruolo da Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 13:55:00 GMT)

Milinkovic-Savic - corsa a tre : su di lui ci sarebbero anche Inter e Milan : Milinkovic-Savic è uno degli uomini più chiacchierati di questo mercato. Il serbo della Lazio era già nell'orbita di altri top club italiani ed europei lo scorso anno, ma le sue prestazioni sempre in crescendo nell'ultima stagione lo hanno innalzato a giocatore di assoluto valore. I maggiori club europei sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per lui, ma anche in Italia il centrocampista è ben richiesto. Sul gioiello di Claudio Lotito in ...

Milano - nella domenica gratis più ingressi ai musei che in piscina : Milano, 6 ago., askanews, - Nelle piscine milanesi, nella caldissima domenica del 5 agosto, oltre 11mila persone hanno cercato svago e refrigerio. Quello che colpisce però è il dato della domenica ...

Domeniche gratis nei musei - da Milano a Napoli cala il sipario : “Ministro - ripensaci” : Ieri è andata in scena l'ultima domenica gratis nei musei così come le abbiamo imparate a conoscere. Da Milano e Napoli le proteste dei visitatori che chiedono al Bonisoli di ripensarci. Intanto, dal Mibac fanno sapere che le giornate gratuite resteranno, ma che saranno rimodulate. Nonostante ciò i musei civici milanesi dichiarano che le manterranno, mentre l'associazione nazionale delle guide turistiche fa quadrato col ministero.Continua a ...

Milano : tensione in moschea - due feriti in viale Jenner : Due uomini si sono presi a pugni e sono finiti in ospedale dopo una lite per il licenziamento di un imam. Intervento dei carabinieri. I cittadini della zona esasperati Segui su affaritaliani.it

Milan sempre più Milanista. Anche Maldini torna a casa : Oggi, a distanza di nove anni, è stato proprio Leonardo a ricucire, si spera definitivamente, quello strappo, riportando Maldini nel mondo Milan. La notizia era nell'aria da giorni, da quando è stato ...

Perché Paolo Maldini è tornato al Milan - dopo un doloroso addio - : ...//t.co/3092lB6svP - AC Milan, @acMilan, 5 agosto 2018 Spesso si torna indietro per malinconia, per la voglia di sentirsi nuovamente importante, per continuare ad appartenere ad un mondo che conta e ...

Perché Paolo Maldini è tornato al Milan (dopo un doloroso addio) : È il colpo dell’estate, la trattativa più bella, una rincorsa lunga giunta a buon fine e che esalta i tifosi del Milan e non solo, anche gli amanti del calcio, quelli che si ricordano di aver gioito per lui quando indossava la maglia rossonera e quella della Nazionale. Perché Paolo Maldini è di tutti, e il presidente Paolo Scaroni lo sa – “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo ...

Georgina+Ronaldo - prove tecniche di italiano e shopping a Milano : ' Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi - ha detto il mister dopo la partita contro il Real Madrid - ma il suo arrivo non cambia gli obiettivi rispetto agli ...

Milan - Gattuso pungente : “bene la vittoria - ma è mancata la qualità. André Silva? Lavora anche troppo” : L’allenatore rossonero ha parlato della vittoria ottenuta contro il Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni “Ci teniamo stretti questa vittoria, anche se dal punto di vista della qualità abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle due partite precedenti con Manchester e Tottenham. Abbiamo avuto il merito di essere rimasti in partita, mi piace lo spirito di questi ragazzi“. LaPresse/Spada Rino Gattuso commenta così ...

Milan - Gattuso : 'A Donnarumma serve anche qualche legnata' : SANTA CLARA, California, USA, - 'Abbiamo sofferto ma sapevamo che sarebbe stato così. Rispetto alle altre partite abbiamo fatto un passo indietro a livello qualitativo ma volevo vedere a livello ...

Milan-Barcellona - Gattuso : 'Passo indietro a livello qualitativo - ma ho visto lo spirito che piace a me' : Gennaro Gattuso è soddisfatto a metà dopo la vittoria arrivata allo scadere, grazie al gol di André Silva, contro il Barcellona nell'ultima partita della International Champions Cup. Bene il risultato ...

S(ergej)M(ilinkovic)S(avic) a Lotito - il Milan (quasi) al livello della Juventus : ecco perchè il colpaccio di mercato è possibile [DETTAGLI] : S(ergej)M(ilinkovic)S(avic) a Lotito, il Milan sogna il grande colpo per il centrocampo. I rossoneri fino al momento hanno portato avanti una campagna acquisti veramente importante, in particolar modo molto vantaggiosa è stata l’operazione con la Juventus, sono arrivati l’attaccante Higuain ed il difensore Caldara, calciatori che non hanno bisogno di presentazioni. Il Pipita è uno degli attaccanti più forti in circolazione e ...

Milan - Suso su Bonucci : 'Ecco perché è tornato alla Juventus' : Il ritorno del 31enne ex capitano del Milan alla Juventus ha certamente fatto felici i tifosi rossoneri, che dalla prossima stagione potranno godersi uno dei centravanti più forti al mondo e uno dei ...