Il kentuckiano film stasera in tv 6 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ilè ilin tv lunedì 62018 in onda in prima serata su Rai Movie alle ore 21:21. La pellicola è diretta e interpretata da Burt Lancaster con Dianne Foster e Walter Matthau. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Kentuckian GENERE: Avventura, Drammatico, Western ANNO: 1955 REGIA: Burt Lancaster CAST: Burt Lancaster, Dianne Foster, Diana Lynn, John McIntire, Una Merkel, John Carradine, John Litel, Rhys Williams, Walter Matthau, Donald MacDonald DURATA: 105 Minuti Ilin tv:Siamo nel 1820. Eli Wakefield un boscaiolo vedovo lascia Prideville, una cittadina nelle foreste del Kentucky, diretto verso il Texas col figlioletto ed il suo cane. Ma l’uomo deve vedersela con molti ...