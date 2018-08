Il gol pazzesco arriva dalla Slovenia | finte e numero da vero fenomeno

Neymar - show nel futsal : dribbla tutti in Brasile - il gol è pazzesco : ... in precedenza, aveva partecipato al Neymar Jr's Five ovvero una competizione di futsal a livello internazionale con formazioni provenienti da tutto il mondo. Esibizione o meno, il controverso Ney ...

Tina Cipollari aspetta un bambino? L’indiscrezione bomba sciocca tutti. Sono diversi gli indizi che fanno pensare che non sia solo un pettegolezzo. Pazzesco : Ragazzi, questa è la bomba delle bombe. Una notizia succulenta che richiede un po’ di attenzione. A noi si Sono drizzati i capelli, chissà come reagirete voi quando saprete tutto. Il gossip riguarda uno dei personaggi più in vista di Uomini e donne. Sì, esatto, Tina Cipollari. Ma sapete quale indiscrezione gira sul suo conto? Pare che la storica opinionista del programma della De Filippi sia incinta! Sì, incinta a 52 anni. A lanciare lo ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

gol Perisic - l’interista è pazzesco : la Finale Mondiale è uno spettacolo - poi Francia di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Perisic – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia e Croazia che stanno regalando spettacolo ed emozioni. La squadra di Deschamps passa in vantaggio, sfortunata autorete da parte di Mandzukic. Poi la reazione immediata della Croazia, il grande protagonista è sempre Perisic, rete pazzesca da parte dell’interista. Poi Griezmann firma il 2-1 su rigore. Gol ...

Russia - Cheryshev eroe nazionale : gol favoloso contro la Croazia - Mondiale pazzesco [VIDEO] : Russia, Cheryshev sontuoso al suo quarto gol nei Mondiali di casa, oggi ha sbloccato la gara contro la Croazia che vale un posto in semifinale Un Mondiale pazzesco quello dell’esterno del Villarreal Cheryshev, calciatore della Russia che sta sorprendendo tutti. Dopo l’infortunio di Dzagoev, Cheryshev è stato scelto come sostituto per il talento del Cska ed ha risposto alla grandissima. Gol e giocate hanno trascinato la Russia ...

VIDEO Pazzesco gol di Angel Di Maria - Francia-Argentina 1-1 ai Mondiali 2018 : che bolide dalla distanza! : Angel Di Maria ha segnato un gol spettacolare durante Francia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Il sudamericano si è inventato una rete eccezionale con un tiro dalla lunghissima distanza che ha sorpreso tutti: ci ha pensato lui a regalare il pareggio all’Albiceleste e a chiudere il primo tempo sull’1-1 contro i transalpini. Di seguito il VIDEO del gol di Angel Di Maria in Francia-Argentina. CLICCA QUI ...

Fenomeno Di Maria - gol pazzesco dell’Argentina contro la Francia [VIDEO] : Si sta giocando la prima gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia ed Argentina che stanno regalando gol ed emozioni nonostante le scelte folli da parte del Ct Sampaoli. Francia subito in vantaggio, grande azione di Mbappé, rigore e Griezmann non sbaglia. Pogba e compagni giocano meglio ma una magia di Di Maria impatta il match, all’intervallo 1-1 il risultato. Di Maria, gol pazzesco ...

VIDEO Coutinho - gol pazzesco del verdeoro. Brasile-Svizzera 1-0 : Un’autentica delizia. Il gol di Coutinho, nell’esordio del Brasile contro la Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018, è un gesto che vale la pena gustarsi. Tecnica ed intuizione miscelati in un tiro strepitoso del calciatore del Barcellona, autentica prodezza che ha regalato il vantaggio ai verdeoro nella sfida della Rostov Arena. IL VIDEO DEL GOL DI Coutinho: Brasile-Svizzera 1-0 Foto: ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol pazzesco su punizione. Portogallo-Spagna 3-3 : Cristiano Ronaldo ha completato la sua serata da sogno siglando una tripletta indimenticabile contro le Furie Rosse. Il Pallone d’Oro ha chiuso il tris con una micidiale punizione dal limite che segue il calcio di rigore trasformato dopo aver subito il fallo e la botta dal limite con papera di De Gea. CR7 ha così trascinato i Campioni d’Europa verso il pareggio per 3-3 contro la Spagna ai Mondiali 2018. Di seguito il VIDEO del gol su ...

Mondiali 2018 Russia - 5 tocchi al volo e un missile di Ivanovic : gol pazzesco della Serbia. VIDEO : Peccato che sia successo sola a una settimana dall'inizio vero e proprio della Coppa del Mondo. Minuto numero 42': poco oltre il centrocampo Kolarov batte la punizione sul secondo palo, dove svetta ...