Il finale di Teen Wolf 6 su Rai4 lascerà i fan soddisfatti? La settima stagione non ci

Il finale di Teen Wolf 6 su Rai4 con il ritorno di Dylan O’Brien - Tyler Hoechlin e Colton Haynes : anticipazioni 6 agosto : Lunedì prossimo l'appuntamento è con il finale di Teen Wolf 6. Per la prima volta in chiaro la seconda parte della sesta e ultima stagione andrà in onda tra oggi, 30 luglio, e lunedì prossimo, 6 agosto, con il gran finale e il ritorno, in veste di guest star, di tre personaggi molto amati. Toccherà a Dylan O'Brien, Tyler Hoechlin e Colton Haynes fare capolino a Beacon Hills per aiutare Scott a liberarsi degli ultimi nemici e passare ...

Il finale di Teen Wolf 6 si avvicina tra l’assenza di Stiles e le mosse di Scott : anticipazioni 30 luglio : Terzultimo appuntamento con Teen Wolf 6 che inizierà il mese di agosto con gli ultimi tre episodi della stagione e della serie che ha detto addio ai fan proprio con quest'arco narrativo che il pubblico sta vedendo su Rai4. Anche oggi, 23 luglio, l'appuntamento con il Teen drama MTV è fissato per la seconda serata, a partire dalle 23.00, con un triplice episodio e, in particolare, il 12, 13 e 14 dal titolo, rispettivamente, "Talento innato", "Un ...

Il finale di Teen Wolf 5 rimandato al 25 giugno con la première della sesta stagione : anticipazioni ultimi episodi : Il finale di Teen Wolf 5 rimandato alla prossima settimana per il pubblico di Rai4 che oggi, 18 giugno, avrà a che fare con la messa in onda di ben tre episodi. Nella seconda serata di oggi andranno in onda gli episodi 17, 18 e 19 di Teen Wolf 5 mentre il 20esimo episodio slitterà al prossimo 25 giugno per lanciare la sesta e ultima stagione, al suo primo passaggio in chiaro. Scott, Stiles e Lydia torneranno la prossima settimana con il loro ...