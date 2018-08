Il film da vedere lunedì 6 agosto | Tower Heist – Colpo ad alto livello

Il film da vedere domenica 5 agosto : Due madri per una figlia [PRIMA TV] : L’incubo peggiore di una madre è quello di perdere un figlio: nel tv movie in onda stasera su Rai 2, una bimba viene rapita mentre si trova alle giostre con la sua mamma, la quale continuerà le ricerche per dieci lunghi anni, fino all’incontro con una liceale molto somigliante alla figlia. Il film da vedere nella prima serata di domenica 5 agosto è Due madri per una figlia, in prima tv. film da vedere oggi, 5 agosto: Due madri per ...

Il film da vedere sabato 4 agosto : Frammenti di un inganno [PRIMA TV] : Una giovane ragazza torna a casa dopo essere stata in ospedale in seguito all’omicidio del padre, ma i flashback e il desiderio di scoprire l’assassino continuano a perseguitarla. Frammenti di un inganno è il film da vedere questo sabato, 4 agosto, in prima serata e in prima visione Rai. film da vedere oggi, 4 agosto: Frammenti di un inganno, thriller in prima tv su Rai 2 Il film che vi suggeriamo di vedere nella prima serata del 4 ...

Il film da vedere oggi - venerdì 3 agosto : Come ammazzare il capo 2 : Tornano i protagonisti di Come ammazzare il capo… e vivere felici! Nick, Kurt e Dale, dopo le (dis)avventure del primo film, hanno deciso di mettersi in proprio… un’impresa di non facile realizzazione! Il film da vedere nella prima serata del 3 agosto è quindi Come ammazzare il capo 2, con due new entry davvero interessanti! Andiamo a scoprire chi. film da vedere oggi, 3 agosto: Come ammazzare il capo 2, su 20 con Jason ...

Il film da vedere oggi - giovedì 2 agosto : Dio esiste e vive a Bruxelles [PRIMA TV] : In prima tv Rai, il film da vedere oggi, giovedì 2 agosto, è Dio esiste e vive a Bruxelles, una divertente (a tratti grottesca) commedia che descrive Dio come un personaggio in carne ed ossa che abita in un misero appartamento in Belgio, un Dio ben diverso da quello che tutti noi “conosciamo”, un Dio perfido, vigliacco, becero e violento. Insomma, tutti i fedeli che stasera avranno il piacere (o il dispiacere!) di fare la sua ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 1 agosto : Ritorno al Marigold Hotel [PRIMA TV] : Voglia di una bella commedia? Allora questa sera tutti su Rai 3! Il film da vedere oggi, primo giorno di agosto, è Ritorno al Marigold Hotel, sequel del Marigold Hotel del 2012 e impreziosito di un illustre e graditissimo ospite: Richard Gere! Ecco tutte le informazioni, cast e trama. film da vedere oggi, 1 agosto: Ritorno al Marigold Hotel, commedia in prima tv su Rai 3 Ritorno al Marigold Hotel (titolo originale The Second Best Exotic Marigold ...

Il film da vedere oggi - martedì 31 luglio : Tutta colpa di Freud : Ultimo giorno del mese di luglio, cosa vedere stasera? Il film che vi consigliamo per questo martedì è Tutta colpa di Freud, una brillante commedia italiana che racconta le vicende di un analista e delle sue tre figlie, i cui problemi amorosi lo turbano non poco! Se poi nei panni dell’analista ci mettiamo un Marco Giallini, siamo certi che il successo è assicurato! film da vedere oggi, 31 luglio: Tutta colpa di Freud, commedia con Marco ...

Il film da vedere oggi - lunedì 30 luglio : Spy Game : Se siete amanti del genere spionaggio, non perdetevi la pellicola proposta stasera da Rete 4! Il film da vedere oggi, lunedì 30 luglio, è Spy Game, di Tony Scott e con Robert Redford e Brad Pitt. Ambientata tra il presente e i ricordi del passato, vede un agente della CIA affrontare la sua ultima “missione” per salvare l’ex socio ed amico imprigionato in Cina. film da vedere oggi, 30 luglio: Spy Game, su Rete 4 Spy Game (2001), ...

Il film da vedere oggi - domenica 29 luglio : Passione pericolosa [PRIMA TV] : Per il ciclo “Il difficile mondo delle donne”, andrà in onda in prima serata ed in prima tv su Rai 2 un thriller con James Franco. Il film da vedere oggi, domenica 29 luglio, si intitola Passione pericolosa e vede al centro delle vicende la relazione tra una diciassettenne ed un famoso e ambiguo attore più grande di lei; il padre della ragazza, interpretato da Franco, cercherà di dissuaderla da quella storia ...

Il film da vedere oggi - sabato 28 luglio : Ti sposo ma non troppo : sabato sera spensierato e romantico su Rai 1, con una divertente commedia di “casa nostra”! Il film da vedere in prima serata il 28 luglio si intitola Ti sposo ma non troppo e ha come protagonisti una sposa abbandonata all’altare e finita in terapia, un falso psicologo e due fidanzati dediti alle chat di incontri. film da vedere oggi, 28 luglio: Ti sposo ma non troppo, commedia italiana su Rai 1 Ti sposo ma non troppo è una ...

Il film da vedere oggi - venerdì 27 luglio : Defiance – I giorni del coraggio : Questa sera, su Iris, un film ispirato ad una storia vera: quella di tre fratelli polacchi che, durante la seconda guerra mondiale, hanno salvato più di un migliaio di ebrei dall’Olocausto. Il film da vedere oggi, venerdì 27 luglio, è Defiance – I giorni del coraggio, con Daniel Craig. film da vedere, 27 luglio: Defiance – I giorni del coraggio Defiance – I giorni del coraggio (2008) è il film da vedere nella prima serata ...

Il film da vedere oggi - giovedì 26 luglio : The program [PRIMA TV] : Appassionati di ciclismo e pellicole sportive: questa sera, per voi, una prima tv imperdibile! Il film da vedere oggi, 26 luglio, si intitola The program e ripercorre le tappe di Lance Armstrong: i successi, la malattia, la rinascita e la sconfitta di un uomo ossessionato dalla vittoria. film da vedere, 26 luglio: The program, prima tv su Rai 3 The program, pellicola biografica/sportiva che racconta la vita di Lance Armstrong, è il film ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 25 luglio : Solo 2 ore : Il breve tragitto dalla prigione di stato al tribunale si trasforma in una pericolosa caccia all’uomo per un poliziotto ed il suo prigioniero. Solo 2 ore è il film da vedere nella prima serata di Rete 4, stasera 25 luglio. Da non perdere se siete appassionati del genere azione/poliziesco! film da vedere, 25 luglio: Solo 2 ore su Rete 4 Solo 2 ore (titolo originale 16 blocks) è il film suggerito per tutti gli apppassionati del genere ...

