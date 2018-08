Il fan remake in Unreal Engine 4 di Star Wars | Knights of the Old Republic si mostra in

Final fantasy VII Remake sarà un action - secondo un annuncio di lavoro di Square Enix : Nonostante sia stato presentato 3 anni fa, sappiamo molto poco sul Remake di Final Fantasy VII, naturalmente buona parte del pubblico sa che non si troverà di fronte ad un Jrpg classico, ma piuttosto verrà dato ampio spazio alla componente action. Come riporta WCCFTECH, la tesi riportata sopra è avvalorata da un annuncio di lavoro pubblicato da Square Enix. La compagnia è alla ricerca di un un VFX Designer e classifica il gioco come un ...

Il fan remake open source di SimCity 2000 è stato fermato da EA : Electronic Arts ha richiesto l'eliminazione del fan remake open source di SimCity 2000, openSC2K. Secondo l'avviso DMCA, il gioco utilizza asset di SimCity 2000 e poiché questi sono sotto copyright, non dovrebbero essere utilizzati in rifacimenti o progetti gratuiti.Tuttavia, come segnala DSOGaming, la buona notizia è che EA è disposta a consentire questo progetto una volta che il team rimuoverà gli asset che sono stati estratti da SimCity ...

Project Lambda : nuove immagini per il remake fan made di Half Life in Unreal Engine 4 : Ricordate Project Lambda? Il remake fan made di Half Life in Unreal Engine 4? Dopo molto tempo l'addetto ai lavori Alex04se è tornato a parlare del progetto rilasciando nuove immagini.Come riporta DSOG, Project Lambda mira a convertire il primo storico capitolo di Half Life con l'Unreal Engine 4, gli sviluppatori hanno affermato che il gioco (i livelli e l'illuminazione) è completo al 95% e una volta ultimato sarà disponibile al download. Dopo ...

P.T. torna giocabile su PC grazie a un fan remake : Probabilmente sarete in molti a non aver dimenticato P.T., il famoso "playable teaser" dell'ormai defunto Silente Hills di Hideo Kojima, che fu reso disponibile su PS4. P.T., dopo il divorzio tra Kojima e Konami fu rimosso dal PlayStation Store, ma ora, grazie all'opera di uno sviluppatore di soli 17 anni, Qismar, possiamo tornare a giocare nella spaventosa casa con il fan remake per PC realizzato con Unreal Engine.Come riporta Polygon, la demo ...

Final fantasy VII Remake è stato annunciato troppo presto? La risposta di Tetsuya Nomura : Final Fantasy VII Remake non ha una data di uscita e il timore di diversi fan è che il gioco possa seguire una strada simile a quella di Kingdom Hearts III, titolo il cui lancio pare ormai fissato in tutto e per tutto ma che si è fatto attendere per un periodo davvero lunghissimo.Mentre diverse compagnie stanno iniziando ad approcciarsi agli annunci con un occhio maggiormente rivolto al breve termine, Square Enix ha annunciato Final Fantasy VII ...

Final fantasy VII Remake approfondirà i personaggi - inclusi i membri di Avalanche : A quanto pare Final Fantasy VII Remake approfondirà i membri di Avalanche, stando alle dichiarazioni del director Tetsuya Nomura condivise durante una recente intervista con Famitsu (via Gematsu)."Pur preservando l'atmosfera dell'originale, lo scenario approfondirà i personaggi, inclusi i membri di Avalanche", ha affermato Nomura-san.Come riporta Videogamer, presumibilmente questo significa che approfondiremo, oltre Cloud, Barrett e Tifa, anche ...

Nomura assicura : "lo sviluppo di Final fantasy VII Remake è attivo e non è nelle prime fasi" : Unita a rumor e voci di corridoio tutt'altro che rassicuranti, l'assenza di Final Fantasy VII Remake all'E3 2018 non può che aver alimentato parecchie preoccupazioni tra i fan del progetto. Il titolo continua a essere avvolto da più ombre che luci e i dubbi sullo stato dello sviluppo si accumulano.Come riportato da The Verge, Tetsuya Nomura, ci tiene a rassicurare i fan: lo sviluppo è attivo e non è nelle primissime fasi come vociferato. ...

Avvistata una versione Xbox One di Final fantasy 7 Remake : La fuga di notizie di poche settimane fa, dove Walmart Canada ha finito per svelare una grande quantità di giochi sul suo sito web, prima di eliminarli, aveva un fondo di verità, soprattutto dopo la conferma ufficiale di RAGE 2.Ma, vedendo bene la lista di giochi, era presente nell'elenco la versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake, il che suona un po' strano, dal momento che il gioco è stato annunciato come esclusiva temporanea PS4, questo ...

Screenshot off screen di Final fantasy VII Remake annunciano un ritorno : Sembra che dovremo attendere ancora un bel po' per mettere le mani su Final Fantasy VII Remake. Tuttavia, emergono nuove, seppur piccole, informazioni: una recente modifica nella pagina di assunzione di lavoro di Square Enix per la divisione Business 1 potrebbe averci offerto la possibilità di dare uno sguardo al gioco, preannunciando il ritorno di una vecchia conoscenza. È stata infatti pubblicata una foto che mostra uno dei boss del team di ...