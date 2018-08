Il decreto legge dignità tra polemiche ed entusiasmi

Boeri - tregua con Di Maio : ‘Collaborazione istituzionale’ per la conversione del decreto Dignità e la legge di Bilancio : Una tregua tra Luigi Di Maio e il presidente Inps Tito Boeri. Con la promessa di “reciproca collaborazione istituzionale”. Una collaborazione indispensabile al vicepremier e ministro del Lavoro per la conversione in legge del decreto Dignità, su cui a metà luglio si era consumato lo scontro con l’economista definito “non minimamente in linea con le idee del governo”. Ma soprattutto in vista della legge di Bilancio, in cui ...

E' legge il decreto Palagiustizia Bari : 14.49 L'aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto sul Tribunale di Bari. Il provvedimento è stato approvato con 149sì, 112no e 4 astenuti. Essendo stato già licenziato dalla Camera, il testo è legge. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti ma non la convalida di arresti o fermi, giudizi direttissimi, convalida dei sequestri, in processi con imputati in custodia o in casi urgenti.

Tempi lunghi per il decreto Dignità - più complicata la conversione in legge prima della pausa estiva : "Ti ho detto che l'emendamento lo devi mandare a me". Tommaso Donati non alza mai la voce, ma il tono per lunghi tratti calmo tradisce picchi di concitazione. Il capo del legislativo della Camera del Movimento 5 stelle ha marcato tutto il giorno a uomo il decreto Dignità, spuntando qua e là a più riprese per cercare una sintesi operativa tra i cavilli regolamentari. L'approvazione del primo provvedimento su cui Luigi Di Maio ...

Dl Terremoto - Conte : "Governo è dalla loro parte"/ decreto è legge - Salvini : "giustizia per terremotati" : Dl Terremoto, Conte: "Governo è dalla loro parte". Il Decreto è legge dopo l'ok alla Camera, il presidente della Camera sottolinea: "importante segnale di unità e attenzione a Centro Italia"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:25:00 GMT)

decreto DIGNITA' : abrogate le disposizioni sullo sport introdotte nella Legge di Bilancio 2018 : Nel DECRETO Legge n. 87/2017 , c.d. DECRETO Dignità, , pubblicato nella G.U. n. 161 del 13/07/2018, all'articolo 13, vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018: • erano state ...

L'"urgente" decreto dignità è ancora un fantasma - ma non era meglio una legge ordinaria? : Si sta discutendo sullo scarto temporale tra l'approvazione del "decreto dignità" in Consiglio dei Ministri e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (a oggi non ancora avvenuta, nonostante il ministro Di Maio l'avesse annunciata), previa "bollinatura" della Ragioneria Generale dello Stato (sigillo di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria dei provvedimenti normativi).Il sospetto è ...

La posizione della Lega Nazionale Professionisti Serie B sul divieto alla pubblicità delle scommesse previsto dal “decreto legge Dignità” : La Lega Nazionale Professionisti Serie B si associa alla preoccupazione espressa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito al contenuto del “Decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. Nell’evidenziare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel resto del mondo, dove tali divieti non esistono, si pone l’attenzione sulle ...

"Un disegno di legge per cambiare il decreto Lorenzin sui vaccini" : "La modifica della legge Lorenzin verrà fatta da una legge di iniziativa parlamentare su cui i parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega, in totale accordo, stanno attualmente lavorando, e che mi auguro verrà presentata già la prossima settimana". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso di una conferenza stampa sui vaccini.Nel corso della conferenza stampa, Grillo ha confermato l'anticipazione di ...

decreto legge Dignità - la Lega preoccupata : 'Svantaggi per i club italiani' : La Lega Serie A segue 'con estrema preoccupazione l'iter di conversione del Decreto Legge Dignità e l'impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di ...

decreto dignità : nella bozza la parte sul fisco si alleggerisce - slitta lo spesometro. Stretta sui contratti a termine : Pacchetto fisco light con ritocchi al redditometro, slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del Decreto dignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.Nel Decreto dignità arriva l'annunciata Stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro ...

decreto dignità più leggero - senza i voucher : Al ministero dell'Economia si sta lavorando anche per limitare al massimo l'impatto anche di altre voci del capitolo fiscale. Così, dallo split payment , lo Stato trattiene a monte l'Iva sulle ...

Di Maio definisce 'leggende' il nodo coperture al decreto dignità ma indirettamente il sottosegretario Barra Caracciolo lo smentisce : 'È importantissimo capire che la politica del governo è controllata dal Mef e dalla PCM e tutto il resto ne è strettamente condizionato', twitta il sottosegretario

Luigi Di Maio definisce "leggende" il nodo coperture al decreto dignità ma indirettamente il sottosegretario Barra Caracciolo lo smentisce : Luigi Di Maio non ha dubbi: le coperture al decreto dignità ci sono. "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto": è solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto", ha rassicurato il ministro del Lavoro intervenendo a Milano al Festival del Lavoro.Il sottosegretario all'Economia, Luciano Barra Caracciolo, ...

"Problema di coperture? Tutte leggende". Di Maio difende il suo decreto dignità : "Il testo è pronto" : "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto: è "solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto". Al Festival del Lavoro di Milano, Luigi Di Maio respinge le critiche sullo slittamento del decreto dignità e rivendica: "Vedo - ha sottolineato - che c'è tanta preoccupazione da parte di certi concessionari ...