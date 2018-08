Il consigliere del M5s interviene in Campidoglio | ma viene interrotto dal cellulare Poi

Daisy Osakue parteciperà agli Europei - gli aggressori sono tre giovani italiani : uno è figlio di un consigliere del Pd : Daisy Osakue, la discobola azzurra colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con tre giovani a bordo a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio, potrà partecipare agli...

Daisy Oskue - parla il figlio del consigliere Pd : "Il razzismo non c'entra. Non sapevamo che fare" : Quella che è stata soprannominata la "banda dell'uovo" ha colpito Daisy Osakue domenica 29 agosto a Moncalieri, Torino.I tre ragazzi italiani sono stati individuati e uno di questi è pure il figlio di un consigliere del Partito democratico, Roberto De Pascali. E proprio su di lui è ricaduta una parte dell'attenzione pubblica. Il motivo? I giorni immediatamente successivi all'aggressione a Daisy, la Sinistra - come da copione - ha iniziato a ...

Daisy Osakue - gli aggressori sono tre giovani italiani : l'auto del raid è di un consigliere Pd - hanno agito per «goliardia» : sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il 29 e il 30 luglio. I tre avrebbero detto di aver agito per «goliardia». Una bravata, insomma che potrebbe costare alla primatista italiana under 23 nel lancio del disco la partecipazione agli Europei di atletica per la cura al cortisone che è costretta a ...

Rai - Foa : “Continuo a coordinare lavori del cda come consigliere anziano”. Pd : “Illegittimo - ignora il Parlamento” : Marcello Foa resta al suo posto nel consiglio di amministrazione della Rai e annuncia che continuerà “a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano”, in attesa di “indicazioni dell’azionista” Tesoro che lo ha scelto. Le opposizioni attaccano avvertendo che, dopo la sua bocciatura come presidente da parte della Vigilanza, “il Cda non è legittimato, non può prendere decisioni senza un presidente reso ...

Foa comunque presidente della Rai in quanto consigliere anziano? Uno scenario : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non dimettersi? "Prendo atto ...

Il Cda della Rai dice sì a Foa : il Pd vota contro - il consigliere dei dipendenti si astiene : Il Consiglio d'amministrazione della Rai riunito a Viale Mazzini ha nominato Marcello Foa presidente. Ha votato contro la consigliera espressione del Pd Rita Borioni. Nella votazione c'è stato anche un astenuto. Ora la palla passa alla commissione di Vigilanza, dove saranno decisivi i voti Forza Italia: è necessaria la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il partito di Silvio Berlusconi però voterà contro ...