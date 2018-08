' Il concerto dell' infinito' a 1700 metri sul monte Gelbison

Alla galleria Artender di Alassio - mostra dell'artista bolognese Rubens Fogacci e concerto del cantautore Geddo : Le sue canzoni sono state utilizzate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato senza sosta in questi anni tra la Puglia e la Val d'Aosta raggiungendo un pubblico vasto ed eterogeneo. Ha aperto il ...

Lugnano in festa tra il Palio dell'Assunta e Pupo in concerto : La pro loco, il Comune e il comitato del neo riscoperto Palio sono gli organizzatori della festa che si snoda tra musica, rievocazioni medievali, offerta enogastronomica e spettacoli. Un comitato di ...

concerto dei Pooh su Canale5 il 4 agosto - l’Ultima Notte Insieme raccoglie le emozioni della reunion : Il Concerto dei Pooh su Canale5 ci porta indietro nel tempo fino al 2016, quando lo storico gruppo sorto a Bologna 50 anni prima ha deciso di tornare sul palco per un tour conclusivo con il quale hanno voluto mettere la parola fine al progetto del gruppo. La location è quella dello Stadio San Siro, la grande arena della musica, nel quale Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Dodi Battaglia hanno voluto salutare il ...

Rossi-Bezziccheri in concerto a Pieve a Elici : appuntamento del Festival di Musica da camera della Versilia : Ha collaborato a spettacoli teatrali con Alessandro Baricco, Stefano Benni, Ascanio Celestini. Con l'attrice Licia Maglietta si è dedicato al progetto Casa Schumann, riscuotendo un grande successo al ...

Lugnano - torna il Palio dell'Assunta - Pupo in concerto a Ferragosto : La pro loco, il Comune e il comitato del neo riscoperto Palio sono gli organizzatori della Festa che si snoda tra musica, rievocazioni medievali, offerta enogastronomica e spettacoli. Un comitato di ...

Elettra Lamborghini / Malore per l'ereditiera a causa dello stress : concerto a Jesolo confermato? : Elettra Lamborghini si è sentita male ed è stata soccorsa da un'ambulanza, come da lei riportato nel profilo Instagram. Tra le cause del Malore, l'eccessivo stress.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Little Steven a Villa Ada : il miglior concerto dell'estate : Non capita spesso una settimana così. Ma se c'è un momento in cui può accadere, può essere solo di luglio. Prima e dopo, qualche concerto qui e là. A luglio no, ogni sera, in parecchie città italiane, ...

Ryan Reynolds e Blake Lively sono impazziti sentendo la voce della figlia al concerto di Taylor Swift : Genitori orgogliosi The post Ryan Reynolds e Blake Lively sono impazziti sentendo la voce della figlia al concerto di Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Ornella Vanoni - annullato il concerto di stasera : «Lieve indisposizione dell'artista» : Questa sera Ornella Vanoni era attesa a Zafferana Etnea in provincia di Catania per una tappa del suo tour. Il concerto però è stato annullato per 'una lieve indisposizione dell'artista' . Emma ...

Amiche in Arena/ Diretta e scaletta : Nina Zilli e il concerto delle polemiche (Replica) : Amiche in Arena torna in onda oggi, sabato 28 luglio, in prima serata su canale 5, Diretta e scaletta. Sul palco Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e tante altre...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:00:00 GMT)

Orari e scaletta del concerto di Fabri Fibra al Rock in Roma 2018 il 26 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Per la penultima data del suo Le vacanze tour, Fabri Fibra al Rock in Roma 2018 porterà in scena i brani dell'ultimo album Fenomeno, certificato doppio platino, e i grandi successi del suo repertorio. Il tour fa seguito a quello autunnale che ha riempito con una serie di sold out i più importanti club d'Italia dopo la pubblicazione dell'album in studio Fenomeno lo scorso autunno. Dal 30 giugno Fabri Fibra si è esibito tra piazze e festival ...

Un concerto di beneficenza con i mantra dell'Himalaya : Il valore rigenerante e terapeutico dei mantra trova riscontro nelle più recenti ricerche della nostra scienza moderna, dove si dimostra il potere di questi suoni che derivano dal sanscrito che è la ...

Notte della Taranta - sarà la popstar LP la super ospite del concertone : sarà la popstar LP, la cantautrice italoamericana Laura Pergolozzi, la super ospite del Concertone della Notte della Taranta, in programma a Melpignano , Lecce, il prossimo 25 agosto. L'annuncio è ...

Laura Pausini - tutti entusiasti per il concerto ma non per il look. La risposta della cantante - però - zittisce tutti : E Laura Pausini conquista il Circo Massimo. Non che non ce l’aspettassimo: la cantante romagnola ha da anni un seguito incredibile e ogni suo concerto finisce con il tutto esaurito. Lo spettacolo romano da cui è partito il “Fatti Sentire World Wide Tour” in particolare, è cominciato con una frecciatina a Beyoncé che è subito finita sulla bocca di tutti. È notizia recente che il Mibact abbia rifiutato la proposta della ...