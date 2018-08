Il cast di Shadowhunters termina le riprese della serie e ringrazia i fan | da Katherine

optimaitalia

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ledisi sono ufficialmente concluse. I restanti episoditerza e ultima stagione andranno in onda nel corso del 2019, e culmineranno con un doppio finale dalla durata di due ore. Freeform ha cancellato latratta dalla saga letteraria di Cassandra Clare lo scorso giugno. In seguito alla decisione di non rinnovare lo show per una quarta stagione, i fan si sono riversati in rete portando avanti la campagna #Save.Nonostante le enormi richieste di salvare la, Netflix ha dichiarato di ricevere milioni di email ogni giorno ma di non essere, almeno per il momento, intenzionata ad acquistare. La piattaforma di streaming sembrava l'unica in grado di ospitare la storia fantasy, dato che si occupa di distribuirla nel resto del mondo.In occasionefine, ildiha voluto rendere omaggio ...