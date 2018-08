Il caso dei millennial che non sanno usare una tastiera

Kaos - “morto per avvelenamento da metaldeide”. Sul caso indagine in corso : Kaos, il pastore tedesco trovato senza vita dal suo padrone il 29 luglio, è morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. È quanto risulta dagli esami finali dell’Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non è dato sapere se per avvelenamento doloso o da assunzione involontaria da parte del cane. Il cane, che era stato protagonista di diversi salvataggi durante il terremoto in Centro Italia, ...

Cosa sappiamo sul caso dei cartoni usati al posto del gesso nell'ospedale di Reggio Calabria : 'Nemmeno in un ospedale del terzo mondo gestito dai medici di Emergency si vedono queste cose', aveva commentato Gianluigi Scaffidi, il segretario aziendale del sindacato Anaao-Assomed. 'Non capisco ...

OSPEDALE REGGIO CALABRIA : CARTONE AL POSTO DEI GESSI/ Ultime notizie : tutta una bufala? Il caso si sgonfia... : REGGIO CALABRIA, niente GESSI in OSPEDALE: CARTONE per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:47:00 GMT)

Il caso dei due writers italiani fermati a Betlemme : "La Farnesina, in stretto raccordo con il Consolato Generale a Gerusalemme e l'Ambasciata a Tel Aviv, segue con la massima attenzione, sin dall'inizio, il caso dei due italiani fermati a Betlemme, ai quali sta...

Serie B : il Crotone chiede lo slittamento dei campionati per il caso Chievo : Il calcio d'agosto, come ormai accade da qualche anno, si continua purtroppo a giocare nei Tribunali. Dopo il caso Chievo Verona, per il quale il Tribunale Federale Nazionale si è espresso dichiarando l’improcedibilita', per un vizio formale, del deferimento emesso nei confronti della societa' veneta con conseguente permanenza in Serie A della squadra clivense si è alzato forte il coro di protesta del Crotone. Si, perchè in caso di ...

F1 - arrivata la decisione dei commissari sul caso Verstappen : la scelta spiazza… la Ferrari : Il pilota olandese partirà regolarmente settimo in griglia domani in occasione del Gp d’Ungheria, una decisione che cozza con quella presa nei confronti di Vettel in Austria Nessuna penalità per Max Verstappen, il pilota olandese è stato graziato dal collegio dei commissari sportivi che non hanno ritenuto la sua manovra lesiva nei confronti di Grosjean. Photo4 / LaPresse Il driver della Red Bull, in occasione della Q3, aveva ...

caso Bonucci - la rivolta - ingiusta - dei tifosi della Juventus : Adesso, premesso che ancora non c'è nulla di ufficiale, sembra davvero folle criticare la dirigenza bianconera nell'anno in cui ha portato il calciatore più forte al mondo allo Stadium. Le critiche a ...

caso Bonucci - la rivolta (ingiusta) dei tifosi della Juventus : Juventus, criticare Marotta e Paratici sembra davvero assurdo, ma in merito al Caso Bonucci sta avvenendo proprio questo… Il Caso Bonucci si sta accendendo su più fronti. Dopo la richiesta del calciatore di voler tornare alla Juventus, i tifosi del Milan hanno inveito contro il capitano rossonero, chiedendo che lasci il club e dunque la fascia al più presto. Quella rossonera però non è stata l’unica protesta, dato che anche i ...

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...

Lo strano caso della sosta auto : strisce blu sui cassonetti dei rifiuti : TORRE DEL GRECO - I cassonetti dei rifiuti avvolti nelle strisce blu per la sosta a pagamento delle auto. Succede in via Comizi a Torre del Greco, a due passi dalla centralissima piazza Santa Croce e ...

caso Martina Rossi - di nuovo in aula : saranno verbalizzate le parole dei testimoni danesi? : Udienza straordinaria questa mattina per il Caso Martina Rossi, la studentessa ligure ha perso la vita nell'agosto del 2011 a Palma di Maiorca precipitando dal balcone di una camera dell'albergo Santa ...

Il caso Ninja : Fortnite e l'intrattenimento dei videogames : La piattaforma è formata da live , spettacoli ripresi dal vivo, in cui una persona intrattiene e mostra in modo del tutto personale la propria esperienza di gioco. Per chi volesse seguire un ...

caso dello scontrino omofobo : La risposta dei Proprietari e dipendenti : Il Caso dello scontrino con l’offesa omofoba Associazioni LGBT e diversi quotidiani si sono mossi per capire meglio quello che è accaduto giovedì sera. Adesso però è il turno della Proprietaria del locale, che ha ammesso tutto ed ha aggiunto che il cameriere che ha battuto la comanda è già stato licenziato. SE TI SEI PERSO COSA E’ SUCCESSO, ECCO QUI’ L’ARTICOLO DELL’ACCADUTO “Un atto inqualificabile dal quale ...

“Guarda quei due sul materassino”. L’estate dei porcelli - ecco il primo caso del 2018 : L’estate è calda, l’eccitazione pure! A napoli ancor di più. Due sconosciuti sono stati immortalati in un video diventato subito virale durante una performance sessuale su un materassino gonfiabile in mare, a pochi metri dalla riva. Nessun dubbio sull’identità dell’autore del video, che commenta tutta la scena con un inequivocabile: “Chist so’ pazzi” prima che una donna, probabilmente la fidanzata, lo fermi esclamando: ...