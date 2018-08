Il bonus cultura per comprare smartphone e pc Indagati 800 ragazzi siciliani

bonus cultura - banche e intercettazioni : cosa c'è nel Milleproroghe : banche e infrastrutture, ma anche risorse per la sanità, i terremotati e la Cultura. Sono soltanto alcuni degli argomenti chiave contenuti nel cosiddetto 'Milleproroghe”, il decreto legge approvato dal Consiglio dei...

bonus 18APP/ Prorogato il buono cultura da 500 euro per i 18enni. Dal 2019 cambierà : Il BONUS 18APP da 500 euro, conosciuto anche come BONUS 18 anni o BONUS cultura, è stato Prorogato fino alla fine dell’anno. La misura è contenuta nel Decreto milleproroghe(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Il Governo conferma nel Milleproroghe il bonus cultura ai 18enni. Ma Bonisoli promette : "Nel 2019 lo cambio radicalmente" : "Oggi in Cdm approviamo il decreto per la prosecuzione per il 2018 della 18app", il bonus Cultura con 500 euro per i diciottenni varato dal Governo Renzi. Lo annuncia, in audizione alle Camere, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Che però ribadisce: "Dal 2019 si cambia in maniera pesante". Premettendo che le modifiche verranno fatte dopo una serie di consultazioni con i soggetti coinvolti, il ministro anticipa le sue idee: ...

bonus cultura : cos'è - come riscattarlo e tutte le modifiche in programma : Il Bonus cultura, entrato in vigore con la legge di stabilita' del 2016, è una speciale iniziativa pensata al fine di promuovere la cultura tra i giovani, neo maggiorenni nello specifico. Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dei Beni delle attivita' culturali e del Turismo, il Bonus prevede l'erogazione di cinquecento euro spendibili per precisi acquisti o attivita', come l'accesso ai musei, acquisto di libri e ...

Cambia il bonus cultura : Cambia il bonus cultura . L'incentivo per l'acquisto di libri e biglietti per spettacoli teatrali, concerti e musei, sarà corretto e rimodulato a partire dal 2020 e potrebbe non essere più riservato ai soli 18enni . Lo ha confermato il ministro dei Beni culturali Alberto ...

Il bonus cultura diventa strutturale : dal 2020 non riguarderà solo i 18enni : Il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli annuncia che il bonus cultura dal 2020 diventerà una misura strutturale e non solamente prolungata per effetto di un decreto. Inoltre, l'idea del ministro è quella di allargare il buono anche ad altre fasce d'età, non riservandolo più solo ai diciottenni.Continua a leggere

bonus cultura - Bonisoli '18app diventa strutturale dal 2020' : ROMA - Il Bonus cultura diventerà strutturale a partire dal 2020. Lo ha annunciato in Senato il ministro della cultura Alberto Bonisoli rispondendo a interrogazioni del Pd. '18app', che è stata già ...

Sostenere il patrimonio culturale con Art bonus. Mauro Buscicchio parla dell'iniziativa di BPP - : La cultura è identità, la cultura è appartenenza e alla fine è anche economia, nel senso che è stato dimostrato più volte negli ultimi anni che produce reddito e sviluppo, basti pensare al turismo ...

bonus cultura - ultime ore per i 18enni per il buono da 500 euro : chi può chiederlo e come fare : I 18enni che vogliono accedere al Bonus cultura dovranno registrarsi sulla piattaforma 18App entro il 30 giugno. Il buono - per un valore complessivo di 500 euro - è spendibile fino al 31 dicembre e si può utilizzare per acquistare libri, biglietti del cinema e del teatro e ingressi ai musei e alle aree archeologiche.Continua a leggere

bonus cultura - ultime ore per richiederlo : ... l'incentivo può essere utilizzato dai diciottenni per l'acquisto di libri, biglietti per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo o per l'ingresso a musei, ...

Il dietrofront del ministro della Cultura Bonisoli sui 500 euro ai 18enni : "Il bonus ci sarà e sarà esteso anche ai 19enni" : dietrofront del neo ministro della Cultura Alberto Bonisoli sul bonus Cultura ai giovani fino ai 18 anni. In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano in occasione di una vista nella città terremotata di Visso e, auspicando un coinvolgimento dell'industria Culturale nelle opportunità da dare ai giovani, afferma che il bonus Cultura promosso dal governo Renzi è uno strumento utile e, anzi, andrebbe esteso anche oltre i 18 ...

Salvo il bonus cultura per i 18enni : “Resta ma verrà cambiato” : Buone notizie per i neo maggiorenni, in occasione della presentazione dell'ottavo rapporto 'Io sono Cultura', il ministro dei Beni Culturali e del Turismo,

Cultura - Bonisoli : bonus verrà cambiato - chiederemo ai 18enni : Roma, , askanews, - "Sul bonus Cultura mi sto ringraziando da solo perchè se non usciva dentro un decreto legge spariva, e quindi lo devo infilare alla svelta dentro un decreto legge perchè sennò ...