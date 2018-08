I nuovi «Stan and Ollie» | e la somiglianza è straordinaria

“Costano troppo” : il Viminale sta bloccando i nuovi progetti Sprar per i migranti : A luglio il Ministero guidato da Matteo Salvini avrebbe dovuto approvare decine di nuovi progetti, ma la scadenza è saltata senza motivazioni ufficiali. Protesta l'Arci: "Stanno creando ostacoli alle attività di integrazione dei migranti. Enti locali e Terzo Settore non ce la fanno più ad anticipare."--Decine di nuovi progetti Sprar per l’accoglienza e l’integrazione di migranti sono stati bloccati dal Ministero dell’Interno. La ...

FILIPPO BISCIGLIA / Dal successo di Temptation Island ai nuovi progetti (Maurizio Costanzo Show) : FILIPPO BISCIGLIA, ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show, ha da poco archiviato la conduzione di Temptation Island preparandosi a nuovi progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 08:04:00 GMT)

ILVA - TOTI : “NON HA FRETTA DI MAIO - MA MITTAL SÌ”/ Proposta non piace al Governo - nonostante i nuovi impegni : ILVA, ArcelorMITTAL a Di MAIO: “Proposta che dà futuro”. Sindacati attaccano il ministro dello Sviluppo economico: “NON si fa così una trattativa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 20:23:00 GMT)

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Francesco Monte e i nuovi idoli dei teenager (replica) : Il MAURIZIO COSTANZO SHOW offre ottimi spunti di riflessione: la comunicazione, dagli anni Ottanta a oggi, è cambiata non poco. Almeno quanto gli ospiti del celebre salotto.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 03:22:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato tra i nuovi tronisti? Indizi contrastanti (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato potrebbe essere una dei nuovi tronisti a settembre o si sta riavvicinando a Nicolò Brigante?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Scuola - Bussetti chiede 57mila nuovi docenti/ Entro metà agosto risposta Mef - ma per i sindacati non bastano : Scuola, Bussetti chiede 57mila nuovi docenti: Entro metà agosto risposta del Mef, ma per i sindacati non bastano. Eppure la richiesta è in linea con la media degli ultimi anni...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Scuola - Bussetti chiede 57 mila nuovi docenti. I sindacati : "Non bastano" : Sono cinquemila in più del 2017, trentaseimila in meno rispetto al 2015 della Buona Scuola. Entro metà agosto la risposta delle Finanze. Lunedì la prova selettiva per il concorso per presidi. Via al bando per 2004 direttori amministrativi

Tpl : Regione Lombardia stanzia 18 - 7 mln per nuovi autobus : Milano, 16 lug. , AdnKronos, La Regione Lombardia stanzierà oltre 18,7 milioni di euro per cofinanziare l'acquisto di circa 145 nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale. Lo prevede una ...

Vertice Ue - Conte : nuovi metodi - sostanza : 9.58 Il premier Conte riferisce alla Camera in vista del Vertice Ue, "il primo di questo governo", dice. L'incontro, aggiunge, "arriva in un momento in cui è sempre più evidente l' urgenza di rispondere agli aspetti reali della vita del cittadino con proposte concrete, senza tentennamenti e ambiguità, paure. Mi riferisco a questa determinazione quando parlo del cambiamento nel metodo e nella sostanza che ho annunciato di fronte a queste Camere ...

Lazio - sfumato Cristante : ecco i nuovi obiettivi per la mediana : Simone Inzaghi ha individuato tre nomi per il centrocampo della sua Lazio che andrà rimpolpato durante la sessione estiva di calciomercato Simone Inzaghi è stato chiaro durante il summit di calciomercato con la dirigenza della sua Lazio, servono rinforzi a centrocampo. Quest’anno il solo Murgia rappresentava un’alternativa al rombo composto da Lucas Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic e Luis Alberto come vertice alto in appoggio alla ...

"nuovi standard Usa sono dazi mascherati" : Milano, 5 giu. , AdnKronos, - "Il nostro settore è messo seriamente a rischio dall'anticipazione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento americano relativo agli standard di emissione di ...

nuovi agenti della Polizia Locale - cerimonia in Campidoglio - ma Arvu e Ugl protestano : “3500 assenti 350 assunti: Roma merita più agenti” ed ancora: “Dignità all’uniforme: anche a Roma gradi e carriera conforme”. Questi gli striscioni con cui l’Arvu europea ed il Sindacato UGL di Polizia Locale, hanno attirato l’attenzione in Campidoglio, durante la cerimonia voluta dalla Sindaca Virginia Raggi, delle nuove assunzioni nel Corpo, attese da quasi un […] L'articolo Nuovi agenti della ...