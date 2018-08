I favolosi 30 anni di Federica Pellegrini

dilei

(Di lunedì 6 agosto 2018)compie 30e festeggia su Instagram con uno scatto che la ritrae nuda in una vasca da bagno piena di palloncini colorati. Sorridente e bellissima, la campionessa di nuoto ha voluto celebrare anche sui social questo traguardo importante. Attualmente la nuotatrice di Mirano si trova a Glasgow, in Scozia, in occasione dei Campionati Europei 2019 dove ha gareggiato in staffetta mista 4X200 stile libero con Filippo Megli, Margherita Panzera e Alessio Proietti. Nonostante gli impegni sportiviha comunque festeggiato il suo 30esimo compleanno grazie alle colleghe che le hanno organizzato una festa a sorpresa. Il party è stato documentato grazie a diverse Stories su Instagram in cui si intravedono le amiche Elena Di Liddo, Simona Quadarella e Sara Franceschi. Le ragazze hanno fatto irruzione nella stanza d’albergo dellaarmate di ...