I 48 film che devi guardarti quest estate

Gli italiani preferiscono una partita - o un concerto - allo stadio che un film in sala : In generale, nonostante una riduzione del numero complessivo degli spettacoli che si sono svolti in Italia , -113.691 rispetto al 2016, pari a -2,56%, , gli affari sono aumentati: +4,45%. Se però si ...

La Cina censura Winnie the Pooh. Il film “Ritorno al Bosco dei 100 acri” bandito dalle sale : ecco perché : La dura censura cinese si è abbattuta anche contro l’orsetto Winnie The Pooh. Il suo ultimo film Christopher Robin (in Italia Ritorno al Bosco dei 100 acri) è stato infatti proibito in tutti i cinema cinesi. Il motivo? Anche se non ci sono fonti ufficiali, in molti sospettano che sia perché la figura del popolare orsetto di pezza viene spesso usata dagli oppositori del presidente Xi Jinping per deriderlo. Nel 2013 la foto del leader a ...

Un amore all'improvviso/ Su Rai Movie il film con Rachel McAdams : trama e curiosità (oggi - 4 agosto 2018) : Un amore all’improvviso, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Eric Bana, Rachel McAdams, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio della trama. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:20:00 GMT)

Al Momento Giusto - Canale 5/ Anche Carlo Pistarino dietro le quinte del film (oggi - 4 agosto 2018) : Al Momento Giusto, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Giorgio Panariello che ha diretto Anche la regia, Andrea Buscemi e Giovanni Cacioppo.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Rai 3 e il brivido estivo del prime time che fu : il film del sabato in onda alle 20.30 : Può una collocazione in palinsesto riportarti all'infanzia? Sì e al netto del programma trasmesso. L'ebrezza di un viaggio nel tempo la offre Rai 3 che inaugura questa sera, sabato 4 agosto 2018, un ciclo dedicato a Sergio Leone e fissa l'orario di inizio di Per un pugno di dollari alle 20.30. Roba che non si vedeva da una ventina d'anni.prosegui la letturaRai 3 e il brivido estivo del prime time che fu: il film del sabato in onda alle ...

POIROT : LA DOMATRICE/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi - 4 agosto 2018) : POIROT: La DOMATRICE, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: David Suchet, Tim Curry, Jawad Elalami, alla regia Ashley Pierce. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 04:51:00 GMT)

Da "Fitzcarraldo" a "Mephisto" di Szabò - ecco i film che mossero il (nostro) mondo : Terzo atto di un ciclo cominciato quasi quarant'anni fa (Ecce Alien è del 1982) e di cui un primo bilancio è stato fatto all'inizio del nuovo millennio (A schermo spento, 2006), Piombo, sogni e celluloide di Giuseppe Del Ninno (Oaks editrice, pagg. 178, euro 16) è anche la conferma di come il cinema possa essere specchio e sfera di cristallo, riflesso più o meno fedele della società e insieme sua interpretazione, in avanti e all'indietro, ...

Anche Nicole Kidman nel cast del film sullo scandalo sessuale a Fox News : Nicole Kidman e Margot Robbie si affiancano a Charlize Theron nel cast del film sulla storia di Fox News, secondo quanto riferiscono i media specializzati negli Stati Uniti. Kidman interpreterà l'ex ...

"Io e Greg piacciamo perché siamo surreali. E ora giriamo un film" : Era il luglio 2003 quando prendeva forma 610 - Sei Uno Zero , il programma cult di Rai Radiodue ideato da Lillo, alias Pasquale Petrolo, e Greg, Claudio Gregori,, da settembre di nuovo on air con la ...

BEIRUT/ Il film che usa la Storia per creare un racconto : In questa estate può valere la pena vedere alcuni film inediti o poco visti che si possono recuperare sulle piattaforme online. Come nel caso di BEIRUT. Ce ne parla EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Appunti puntuti di un ex venditore di Punto, con disappunto, dei ComicastriGIOCHI DI POTERE/ Da uno scandalo vero il film scomodo, ma poco credibile, di R. Bernocchi

Gladius Advanced Pro - il drone subacqueo che filma in 4K e scende fino a 100 metri di profondità : Atteso per le sue molte novità, Gladius Advanced Pro ha rispettato le premesse ergendosi a simbolo della nuova sottocategoria di piccoli dispositivi subacquei: riprese in 4K a 30 Fps dei fondali (la versione Standard filma a 1080p a 60 Fps), immersione fino a 100 metri di profondità, fotografie da 12 megapixel che grazie alla stabilizzazione assicurano ottimi risultati, autonomia di circa tre ore con singola ricarica. Peculiarità che ne ampliano ...

Netflix - i film che spariscono ad agosto : Estate, tempo di recuperi per chi ama le serie tv, di puntate viste boccheggiando per il caldo o protetti dall’aria condizionate, seduti sul balcone, sul divano, in veranda o perché no, anche in spiaggia, col profumo di zampirone a fare da cornice. Ma anche in agosto l’avvicendamento della programmazione di Netflix non si ferma, ecco dunque tutto ciò che non potrete più vedere sulla piattaforma da oggi o fra qualche ...