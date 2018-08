Hugo | fratello di Ronaldo | “Affascinato da nuove sfide Alla Juve per scrivere la storia”

serieanews

: RT @ilbianconerocom: Parla Hugo, il fratello di #CR7: 'Cristiano felice in Italia, ecco cosa pensa della Serie A' - oscarvalle1984 : RT @ilbianconerocom: Parla Hugo, il fratello di #CR7: 'Cristiano felice in Italia, ecco cosa pensa della Serie A' - ilbianconerocom : Parla Hugo, il fratello di #CR7: 'Cristiano felice in Italia, ecco cosa pensa della Serie A' - genovesergio76 : Ronaldo,il fratello è sicuro: 'Alla Juve farà la -

(Di lunedì 6 agosto 2018)DIAveiro,di Cristiano, ha rilasciato un’intervista sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, dove ha spiegato la scelta bianconera di CR7. Una nuova sfida e voglia di abbattere nuovi record. “PERLA STORIA” Ildel fenomeno portoghese ha così affermato: “E’ venuto in Italia per … L'articolodi: “Affascinato daperla storia” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....