Huawei Video arriverà in Italia in autunno | film | serie TV e documentari a 4 | 99 euro

Vlc bloccato su Huawei / VideoLAN blocca il download dal Play Store per l'operatore : colpa dei cinesi : Vlc blocca to su Huawei , VideoLAN blocca il download dal Play Store puntando il dito contro l'azienda cinese di problemi legati alla scarsa qualità audio su alcuni dispositivi mobili.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:57:00 GMT)

Huawei P20 Pro trasformare le foto in un video personalizzato : Creare un video con le foto più belle contenute nella galleria delle immagini del telefono Android Huawei P20 Pro. Come fare un video con le foto grafie contenute nel Huawei P20 Pro.

Cos’è il nuovo Huawei Video? Quanto costa e cosa offre rispetto a Netflix : Qualcuno dei nostri lettori avrà notato Huawei Video, una nuova applicazione sbarcata sullo store ufficiale del produttore di smartphone. Di che cosa si tratta? E' un servizio gratuito o a pagamento e può essere in parte paragonato a Netflix ? Cercheremo di capirlo nello specifico. Il download dell'applicazione è naturalmente gratuito ma non certo la sua fruizione completa. Si tratta di un contenitore di video e filmatidi ogni genere ...

La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro : tutta leggenda o funzionano davvero? (video) : Dopo 9 mesi torniamo a parlarvi di Huawei Mate 10 Pro, l'abbiamo stressato in lungo e in largo per stanare l'intelligenza artificiale che custodisce. Saremo riusciti a trovarla? Scopritelo nel nostro video. L'articolo La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro: tutta leggenda o funzionano davvero? (video) proviene da TuttoAndroid.