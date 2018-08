Huawei Mate 20 Lite potrebbe non aver la doppia fotocamera a semaforo

Dopo i 10 milioni di Mate 10 venduti ed il sorpasso su Apple - Huawei punta la leadership mondiale : si parte dal Kirin 980 : La spinta sull'acceleratore impressa da Huawei da Mate 10 in poi è palese. La compagnia progetta il sorpasso su Samsung sulla leadership mondiale L'articolo Dopo i 10 milioni di Mate 10 venduti ed il sorpasso su Apple, Huawei punta la leadership mondiale: si parte dal Kirin 980 proviene da TuttoAndroid.

Come sarà il Huawei Mate 20 Lite : le immagini : 3 Agosto 2018 - Settembre e ottobre saranno due mesi importanti per il mondo degli smartphone: arriveranno sul mercato i nuovi modelli top di gamma di Apple , Google e Huawei. Proprio quest'ultima è pronta a continuare il lavoro iniziato con il Huawei P20 Pro , il primo ...

Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Mate 20 Lite : tripla fotocamera - nomi in codice - vetro e altro ancora : Ulteriori indiscrezioni parlano della presenza di tre fotocamere posteriori sia per Huawei Mate 20 che per Mate 20 Pro mentre emergono i relativi nomi in codice e la presunta elezione di una GPU ARM Mali. Nel frattempo Huawei Mate 20 Lite passa al TENAA e lascia alcune immagini da cui si possono intuire i primi aspetti estetici. L'articolo Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 Lite: tripla fotocamera, nomi in codice, vetro e altro ancora ...

A giorni Oreo su Huawei Mate 10 Lite TIM? Parla la divisione italiana : Oreo su Huawei Mate 10 Lite TIM è ancora lontano dal suo rilascio? Sul fronte aggiornamento di questo device nel suo modello TIM ci sono finalmente delle novità: Ci riferiamo alle dichiarazioni appena rilasciate dalla divisione Huawei Italia, la quale fa riferimento ad un lancio davvero imminente. Lo ricordiamo, a fine giugno, Oreo su Huawei Mate 10 Lite è sbarcato ufficialmente entro i nostri confini, almeno per quanto riguarda gli esemplari ...

Voci - suggestioni - rumor. Facciamo il punto sul poco chiacchierato Huawei Mate 20 (e sull’intera famiglia) : Sono riposte grandi aspettative su Huawei Mate 20 Pro, basta guardare le ultime sul suo conto. Ma di Huawei Mate 20, cosa sappiamo? L'articolo Voci, suggestioni, rumor. Facciamo il punto sul poco chiacchierato Huawei Mate 20 (e sull’intera famiglia) proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 31 luglio : Huawei P20 - Nokia 7 Plus - Huawei Mate 10 Lite e tanti altri : Gli Smartphone in offerta oggi sono: Huawei P20, Honor 9 Lite, Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A8 (2018). C'è qualcosa che acquistereste? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 31 luglio: Huawei P20, Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Lite e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Prima foto e specifiche di Huawei Mate 20 Pro : come potrebbe essere : Immagino non siano pochi quelli ad attendere notizie sul prossimo Huawei Mate 20 Pro: il dispositivo, insieme alla sua variante economico Lite ed alla versione standard Mate 20, potrebbe essere presentato nel mese di ottobre, come di consuetudine del produttore. come potrebbe configurarsi il telefono? Una Prima immagine ne è già stata diffusa in rete: la cosa che più di tutte cattura l'attenzione degli osservatori è il display, che occupa quasi ...

Si segnalano problemi per Huawei P9 Lite con chiamate involontarie : soluzione temporanea : Sono trascorsi ormai più di due anni da quando sono state avviate le vendite del cosiddetto Huawei P9 Lite, eppure lo smartphone Android fa sempre notizia. Nei giorni scorsi, ad esempio, ho condiviso con voi il punto della situazione per quanto riguarda la distribuzione del doppio aggiornamento B413 e B414, con le ultime informazioni trapelate in merito, ma oggi 31 luglio tocca concentrarsi su un problema che sembra essere più diffuso di quanto ...

Huawei Mate 20 Pro potrebbe essere rivoluzionario : sensore a ultrasuoni UD e riconoscimento facciale 3D : Huawei Mate 20 Pro potrebbe rivelarsi come uno smartphone rivoluzionario con un sensore d'impronte a ultrasuoni e sblocco facciale 3D. L'articolo Huawei Mate 20 Pro potrebbe essere rivoluzionario: sensore a ultrasuoni UD e riconoscimento facciale 3D proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro torna a farsi vivo : ricarica da 40 watt e fotocamera da 42 megapixel : È uscito dai radar per qualche settimana, Huawei Mate 20 Pro. Insolito per uno dei top di gamma più attesi. Sarà estate anche per la macchina dei rumor L'articolo Huawei Mate 20 Pro torna a farsi vivo: ricarica da 40 watt e fotocamera da 42 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Da paura il processore Huawei Kirin 980 : dal 31 agosto per Mate 20 e non solo : Meglio tenersi pronti alla prossima rivoluazione per il processore Huawei Kirin 980 in arrivo il prossimo 31 agosto. Il produttore ha appena fatto sapere che il prossimo 31 agosto, quasi in concomitanza con l'avvio della nota IFA di Berlino, si terrà un keynote molto speciale in cui la nuova componente hardware che farà da motore ai prossimi top di gamma sarà presentata. Un salto di qualità in potenza è in arrivo? I primi ad aver dato notizia ...

Porsche Design Huawei Mate RS - il lusso della tecnologia : la prova di GQ : Per parecchi anni, il concetto di telefono cellulare di lusso ha fatto rima con Vertu, il brand britannico che di fatto incapsulava dei semplicissimi Nokia in involucri così esplicitamente preziosi da precipitare fin troppo spesso nel too much. Qualche mese fa invece la cover “Tesla” a ricarica solare per un iPhone X che ti costa 4 volte l’originale; la produce la russa CAviar Di tutt’altra pasta è fatta invece la collaborazione che lega Porsche ...

Un vero toccasana per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro l’aggiornamento B144 e B146 : Non sembra volersi fermare la coppia composta da Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro, vista la ricezione da parte di entrambi i modelli dell'aggiornamento B144 e B146, in partenza di diffusione in Europa (designato ad apportare le migliorie software relative al GPU Turbo, chiamata ad ottimizzare l'efficienza del processo grafico, quelle legate ad una più profonda stabilità della rete dati mobile ed alla funzionalità di registrazione dello schermo. Il ...

Maxi aggiornamento per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : Android 8.1 ed altro - ma in Cina : Presi d'assalto Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro da un aggiornamento di fondamentale importanza, che porta il sistema operativo Android e l'interfaccia EMUI alle versioni 8.1. Dobbiamo però precisare che il suddetto upgrade è, al momento, disponibile solo presso il territorio cinese, e che ancora non si sa se e quando arriverà in Europa. Fatto questo doveroso preambolo, passiamo ad analizzare le caratteristiche del pacchetto BLA-AL00C786B321 ...