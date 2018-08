Honda vola in Australia | firma con il Melbourne Victory

Nuova avventura per Keisuke Honda - l’ex Milan vola in Australia : c’è la firma con il Melbourne Victory : Il giocatore giapponese ha rivelato di aver firmato per il Melbourne Victory, club di successo della A-League Keisuke Honda inizia una Nuova avventura in Australia con il Melbourne Victory. Il 32enne ex giocatore del Milan ha annunciato su twitter di avere firmato per un anno con il club campione in carica della A-League, il massimo campionato Australiano. “Sono giapponese e non avrei mai pensato di giocare in Australia nella mia ...