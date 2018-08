Hiroshima Giappone 6 Agosto 1945

Hiroshima - 73 anni dopo i giapponesi chiedono un mondo senza armi nucleari : Per questo, il Giappone deve guidare la comunità internazionale verso 'dialogo e cooperazione per un mondo senza armi nucleari '. Matsui si è scagliato contro la politica del 'deterrente nucleare' per ...

Giappone - 76 morti per il maltempo/ Video - città completamente allagate nell'area di Hiroshima : maltempo in Giappone, Video, 76 morti, 92 dispersi, 4.7 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio. Non migliora la situazione in oriente, dove la pioggia non cessa