Hiroshima - 73 anni fa la bomba atomica : 14.40 Il rintocco di una campana ha ricordato oggi il primo bomba rdamento atomico della storia, avvenuto 73 anni fa sulla città giapponese di Hiroshima . Il sindaco, Kazumi Matsui, ha lanciato un monito sull'avanzata dei nazionalismi in tutto il mondo, considerati minaccia planetaria alla pace, e un appello per un mondo liberato dalle armi atomiche. Il 6 agosto del 1945 il B-29 americano sganciò la bomba e causò 140.000 morti. "Se la famiglia ...

Hiroshima - 73 anni dopo i giapponesi chiedono un mondo senza armi nucleari : Per questo, il Giappone deve guidare la comunità internazionale verso 'dialogo e cooperazione per un mondo senza armi nucleari'. Matsui si è scagliato contro la politica del 'deterrente nucleare' per ...