ilfattoquotidiano

: Guida contromano, ecco il sistema Ford che aiuta a non sbagliare corsia - fattiamotore : Guida contromano, ecco il sistema Ford che aiuta a non sbagliare corsia - Cascavel47 : Guida contromano, ecco il sistema Ford che aiuta a non sbagliare corsia - TutteLeNotizie : Guida contromano, ecco il sistema Ford che aiuta a non sbagliare corsia -

(Di lunedì 6 agosto 2018) L’incubo ricorrente di chi si mette alla, soprattutto in autostrada? Imboccare una. Soprattutto perché le conseguenze di un’azione del genere sono da non augurarsi mai: la maggior parte degli incidenti tra veicolicomportano infatti ferimenti con lesioni gravi e vittime, in numero più alto rispetto ad altri tipo di sinistri. I motivi per cui si sbaglia sono diversi. Dalla stanchezza di chi è al volante alla segnaletica stradale poco chiara, passando magari per condizioni meteo avverse che limitano molto la visibilità. Per non parlare dellain stato di ebbrezza o magari sotto l’effetto di stupefacenti. E’ per questo che gli ingegneri dellahanno pensato di ovviare al problema con il dispositivo Wrong Way Alert. Come funziona? Potremo definirlo un upgrade della già esistente tecnologia di riconoscimento della ...