Grave coppia centrata da un fulmine

Domenica 'nera'; ventenne morso da vipera è Grave - coppia colpita da fulmine a La Salle e tanti incidenti stradali : Giornata di superlavoro, quella di Domenica 5 agosto, per il soccorso 118 in Valle d'Aosta. L'incidente più grave nella vallata di Clavalité, a Fenis, dove un ventenne valdostano è stato morso da una ...

Cassino - Grave incidente sulla A1 : muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi : Cassino, grave incidente sulla A1: muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi

Grave incidente sulla A1 nei pressi di Cassino : muore una coppia e la loro figlia neonata : Ancora non è stata stabilita la dinamica che ha coinvolto due veicoli. L'incidente ha causato una lunga coda

Temptation Island : nella 2° puntata un'altra coppia dovrebbe affrontare il fal&oGrave; finale : Durante la seconda puntata di Temptation Island 5 dovrebbe esserci un altro addio: dopo il confronto anticipato tra Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, si vocifera che un'altra coppia lascera' il reality nel corso della serata che andra' in onda il prossimo 16 luglio. I più attenti telespettatori, guardando il promo della trasmissione che Canale 5 sta trasmettendo in questi giorni, si sono accorti che Ida Platano è assente in un falò dedicato ...

Anticipazioni Temptation Island - la De Filippi : 'subito una coppia al fal&oGrave; definitivo' : La nuova stagione di Temptation Island 2018 partira' subito con il botto. Le prime Anticipazioni sul reality show, che vedremo in onda da giovedì 9 luglio in tv, arrivano da parte di Maria De Filippi, autrice e produttrice anche di questa quinta edizione [VIDEO]. La De Filippi, senza troppi giri di parole, ha confessato in diretta a Radio Deejay che nel corso della prima puntata ci sara' subito un primo confronto immediato per una delle sei ...

Coppia si schianta in auto : 34enne muore - fidanzata Grave in ospedale : Tragedia sulla 379 durante la notte nei pressi di Costa Merlata, ad Ostuni , in provincia di Brindisi. A perdere la vita un 34enne della Città bianca, in auto con la fidanzata, ora ricoverata in gravi ...

Scoppia granata nel mortaio - parà di 27 anni Gravemente ferita in esercitazione a Carpegna : Gravissime ferite al volto per la 27enne parà or iginaria della provincia di Lucca del 187° reggimento Folgore che questa mattina partecipava a un'esercitazione a fuoco con mortai al poligono ...