Sono "estremamente fiducioso" che Lega e M5S troveranno"un'intesa"sulle Grandi opere. Così il ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier, Di Maio, ad Agorà."Io e Salvini ci capiamo al volo" e la Lega"è sempre stata leale". "Il M5S non ha un pregiudizio sulle Grandi opere", ma si tratta di "spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione in un Paese in cui spesso i cittadini non hanno autobus, strade e metro", ha detto Di Maio. "Facciamo una cosa: invece di discutere a mezzo stampa, ci mettiamo seduti e ne discutiamo"(Di lunedì 6 agosto 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Grandi opere