Grandi Opere | si accende lo scontro tra Lega e M5S

Di Maio : "Grandi Opere - troveremo accordo con Salvini" : Luigi Di Maio è tranquillo: il governo è coeso e sulle grandi opere si troverà sicuramente un’intesa con l’altro vicepremier, Matteo Salvini. Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno ha avuto un botta risposta a distanza con la collega Barbara Lezzi, titolare del dicastero per il Sud. Mentre il leader del Carroccio considera ad esempio la Tap un’opera strategica e che farà risparmiare i cittadini italiani, la ministra del Movimento 5 Stelle ...

Di Maio : «Grandi Opere - fiducioso di trovare accordo con la Lega ma riflettere sulla Tav»|I cantieri in Italia : a che punto sono : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»

Luigi Di Maio : «Su Grandi Opere fiducioso di trovare accordo con la Lega» : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»

Grandi Opere - Di Maio : 'Nessun pregiudizio come Movimento - ma Tav va ridiscussa e troveremo un accordo' : ' Non abbiamo pregiudizi come Movimento sulle Grandi opere, ma dire che dobbiamo spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione quando non riusciamo ad andare da casa a scuola perchè non ci sono le ...

Di Maio : "Grandi opere? Governo coeso" : Luigi Di Maio è tranquillo: il Governo è coeso e sulle grandi opere si troverà sicuramente un’intesa con l’altro vicepremier, Matteo Salvini. Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno ha avuto un botta risposta a distanza con la collega Barbara Lezzi, titolare del dicastero per il Sud. Mentre il leader del Carroccio considera ad esempio la Tap un’opera strategica e che farà risparmiare i cittadini italiani, la ministra del Movimento 5 Stelle ...

Grandi Opere - Di Maio : troveremo accordo : 10.45 Sono "estremamente fiducioso" che Lega e M5S troveranno"un'intesa"sulle Grandi opere. Così il ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier, Di Maio, ad Agorà."Io e Salvini ci capiamo al volo" e la Lega"è sempre stata leale". "Il M5S non ha un pregiudizio sulle Grandi opere", ma si tratta di "spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione in un Paese in cui spesso i cittadini non hanno autobus, strade e metro", ha detto Di Maio. ...