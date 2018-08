Grandi opere | Di Maio prova a mediare | “Fiducioso | troveremo un accordo”

ilfattoquotidiano

: Su #tap, #tav e grandi opere, chi decide? #dimaio, #salvini, #toninelli, #lezzi? Non si capisce....Infine arriva il… - s_margiotta : Su #tap, #tav e grandi opere, chi decide? #dimaio, #salvini, #toninelli, #lezzi? Non si capisce....Infine arriva il… - DaniloToninelli : Qualche Solone sui giornali di sistema ci accusa perché dismettiamo inutili aerei d'oro, cda che non applicano rego… - repubblica : Grandi opere, alta tensione. La Lega ai 5s: si faranno tutte - La prima pagina di Repubblica di oggi… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Luigi Diè “estremante fiducioso”: Lega e M5s troveranno “un’intesa”. Il tema è quello delle, dalla Tav alla Tap, diventato l’epicentro di un confronto quasi quotidiano nel governo. L’ultimo capitolo è stata la risposta della ministra per il Sud Barbara Lezzi a Matteo Salvini sulla questione del gasdotto leccese. Ma parlando ad Agorà, Die sottolinea come “io e Salvini ci capiamo al volo” e la Lega “è sempre stata leale”. Il governo “è coeso”, aggiunge il vicepremier. Che poi però ha ribadito qual è la posizione del M5s: “Non abbiamo un pregiudizio sullema va ricordato” che si tratta di “spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione in un paese in cui spesso i cittadini non hanno autobus, strade e metro nelle periferie”. L'articolo ...