Grandi opere | Di Maio | con Salvini troveremo un accordo | governo coeso

Grandi opere - Di Maio : fiducioso troveremo un accordo : Il vice premier Luigi Di Maio si dice "estremamente fiducioso " che Lega e M5s troveranno "un'intesa" sulle Grandi Opere . Parlando ad Agorà, Di Maio ha sottolineato come "io e Salvini ci capiamo al ...

Di Maio : 'Sulle Grandi opere troveremo un accordo' : 'In Italia', prosegue il leader politico del M5s, 'alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del paese e tutta l'Italia lo ha capito ieri quando si ...

Tav e Tap - governo diviso su Grandi opere. Di Maio : troveremo accordo - : Continua il dibattito tra Lega e M5s su progetti come Tav e Tap. Il vicepremier: "Esecutivo è coeso". Fraccaro: "Non possiamo far pagare agli italiani costi inutili". Il sottosegretario leghista ai ...