Gran Bretagna | beve l' olio della ceretta della mamma estetista | bimbo di due anni in coma

Europei Nuoto 2018 – Bronzo per l’Italia nella staffetta 4×200 maschile : oro per la Gran Bretagna - Russia d’argento : Ancora una medaglia di Bronzo agli Europei di Nuoto 2018 per l’Italia: azzurri terzi nella staffetta 4×200 maschile dietro Russia e Gran Bretagna Il Nuoto azzurro regala ancora spettacolo e Grandi emozioni in diretta da Glasgow, Scozia. Ancora una medaglia agli Europei di Nuoto 2018 per l’Italia che chiude in 3ª posizione la finale della staffetta maschile 4×200. Il quartetto azzurro composto da Alessio Proietti ...

Sotfball - Mondiali 2018 : Italia contro la Gran Bretagna per risalire e continuare a sperare : Quinto incontro dei Mondiali di softball 2018 per l’Italia in arrivo: nella mattina ventura, alle ore 8:30 Italiane (le 15:30 locali), le azzurre troveranno di fronte la Gran Bretagna con l’obiettivo obbligato della vittoria per continuare ad avere delle speranze di andare avanti nel torneo. Le azzurre vengono dal successo odierno contro il Botswana, la formazione più debole del girone, che ha permesso di interrompere una striscia di ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Gran Bretagna. Programma - orari e tv : Partita fondamentale per il cammino dell’Italia ai Mondiali di Softball di Chiba (Giappone). Dopo le tre sconfitte nelle prime tre gare, le azzurre sono riuscite a sbloccarsi battendo il Botswana compiendo il primo passo verso l’obiettivo qualificazione, riservata alle prime quattro. Per tenere vive le speranze di passare il turno, però, serve battere la Gran Bretagna, una delle avversarie principali in ottica quarto ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre lottano - ma si arrendono alla Gran Bretagna. E’ argento nell’inseguimento a squadre : Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile nel corso degli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Letizia Paternoster, Marta Cavalli, Elisa Balsamo e Silvia Valsecchi si sono arrese in finale alla Gran Bretagna, riuscendo tuttavia a rendere la vita difficile alle favoritissime padrone di casa. Il quartetto d’Oltremanica, composto da Elinor Barker, Laura Kenny, ...

VIDEO Ciclismo su pista - Italia Campione d’Europa! La vittoria dell’inseguimento maschile : sconfitta la Gran Bretagna in casa : Magica Italia al Velodromo di Glasgow. Il mitico quartetto dell’inseguimento maschile si è laureato Campione d’Europa grazie a una prestazione stellare e commovente: Elia Viviani e compagni hanno sconfitto la Gran Bretagna padrona di casa in una finale stellare e indimenticabile. Di seguito il VIDEO della vittoria dell’Italia agli Europei 2018 di Ciclismo su pista. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Ciclismo - Europei 2018 : il medagliere. Gran Bretagna al comando - Italia seconda : Si stanno svolgendo a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei 2018 di Ciclismo. Oggi sono state assegnate le prime medaglie nel Ciclismo su pista, con l’Italia che è partita alla Grande, conquistando due medaglie nell’inseguimento a squadre: l’oro del quartetto maschile e l’argento di quello femminile. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei 2018 di Ciclismo. MEDAGLIERE Europei Ciclismo ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : ITALIA DA IMPAZZIRE! Gli azzurri piegano la Gran Bretagna nell’inseguimento a squadre! : Un’ITALIA da antologia sconfigge in semifinale i favoriti padroni di casa della Gran Bretagna ed approda in finale nell’inseguimento a squadre maschile agli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia). Una vera impresa quella firmata da Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Elia Viviani e Francesco Lamon, capaci di piegare il quartetto campione del mondo in carica (rispetto alla rassegna iridata di Apeldoorn, ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Italia davanti a tutti nell’inseguimento a squadre - domani c’è la Gran Bretagna in semifinale : Super risultato per la nazionale Italiana di Ciclismo su pista al maschile: agli Europei di Glasgow, nella giornata di apertura, gli azzurri hanno centrato una importante prima piazza nella qualificazione dell’inseguimento a squadre. Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Filippo Ganna ed Elia Viviani hanno stampato il miglior tempo con una prova eccezionale: 3’56?559 il crono da parte del trenino tricolore. Una gara eccezionale da parte del ...

Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche da sballo - serata tutti contro tutti. L’Italia ci prova - Russia con Melnikova. Francia e Gran Bretagna alla finestra : Ormai è tutto pronto all’SSE Hydro di Glasgow dove giovedì 2 agosto incominceranno gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Si parte subito forte con le qualifiche delle seniores: la rassegna entra nel vivo, si preannuncia la solita giornata infinita del tutti contro tutti per acciuffare i posti in palio per le Finali (quest’anno soltanto a squadre e di specialità, l’all-around non è previsto). Si incomincia alle ore 11.00 con ...

Love Island - anche la Gran Bretagna ha la sua isola dei record (Video) : Non è solo l'Italia ad essere stata travolta dalla mania delle isole sfondo di reality e dating show. Mentre Canale 5 brinda al successo della quinta edizione di Temptation Island, risultata essere la più vista di sempre (il picco, al momento, è di 3,9 milioni di telespettatori raggiunti nella puntata del 23 luglio, ma mercoledì andrà in onda il Gran finale), in Gran Bretagna è il network ITV2 a fregarsi le mani.Altro Paese, altro format, ma ...

Meteo - caldo in Gran Bretagna : sale almeno a 2 il numero degli annegati : Continua l’ondata di caldo che sta interessando il Nord del mondo, senza risparmiare la Gran Bretagna. E’ salito ad almeno due morti il bilancio degli annegamenti registrati negli ultimi giorni in Gran Bretagna sullo sfondo dell’ondata di caldo eccezionale abbattutasi negli ultimi 10 giorni in buona parte del Paese. Lo riferiscono i media, citando il ritrovamento oggi del cadavere di un 17enne in un laghetto della contea ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia inizia la seconda fase con una vittoria sulla Gran Bretagna : Dopo la sconfitta con l’Olanda, l’Italia ha ritrovato subito la via agli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia. La seconda fase si è aperta con una vittoria sulla Gran Bretagna per 4-1, ottenuta grazie ad una prestazione di Grande solidità, contro un’avversaria che ha venduto cara la pelle. L’equilibrio ha caratterizzato la prima parte di gara. Nessun punto nei primi tre inning e qualche valida isolata, concessa ...

Holbeck - il primo distretto a luci rosse della Gran Bretagna rischia il fallimento : Il primo distretto a luci rosse, deciso a tavolino dalle istituzioni locali della Gran Bretagna, sta per collassare. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, l’esperimento iniziato in un distretto in Gran parte industriale di Leeds, Holbeck, nell’ottobre 2014, finito immediatamente al centro di un dibattito nazionale ed internazionale sul modo più efficace di regolamentare la prostituzione, proteggere le donne che la praticano dalla violenza, ...