GR | cade in scooter e precipita per dieci metri | morto 58enne

Sbanda e cade dallo scooter - morto 60enne del teatino : Chieti - Un uomo di 60 anni, Cesare Giangiacomo, originario di Francavilla (Chieti), residente a Paglieta (Chieti), è morto in un incidente stradale lungo la provinciale che attraversa Contrada Torre di Paglieta. Secondo i primi accertamenti l'uomo viaggiava a bordo di uno scooter Yamaha e avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare una mietitrebbiatrice che aveva svoltato da un incrocio. L'uomo è stato sbalzato dal ...

Pierluigi Diaco - il giornalista cade in scooter per colpa di una buca : 'E' ora di protestare sul serio' : E così Pierluigi Diaco , voce di Rtl e volto tv, anche lei è finito in una buca . 'È successo stamattina, ieri ndr, al Celio con il mio scooter 50, appena uscito di casa alle 5 e 30 del mattino per ...

Roma - cade in scooter per una buca : è grave. Dramma a Porta Portese : Prima o poi doveva succedere. Era già successo in passato, d'altra parte, e fino a oggi nessuno ha fatto niente. E così ieri mattina, in viale delle Mura Portuensi, a Porta Portese, un quarantenne in ...