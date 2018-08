Governo diviso su Grandi opere Di Maio | ' Troveremo un accordo' Ilva | troppe criticità

Governo diviso sulle Grandi opere. Di Maio : 'Troveremo un accordo'. Ilva - troppe criticità : 'Con Salvini ci capiamo al volo. Nessun pregiudizio' afferma il ministro dello Sviluppo ma sulla Tav sottolinea: 'Si tratta di spendere 10 miliardi per la Torino-Lione in un paese in cui spesso i ...

Tap - scontro tra M5s e Lega : Governo diviso su grandi opere - : Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, replica a Salvini , dicendo che l'Italia aspetta "strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, anti-dissesto idrogeologico". Chiamparino annuncia un'...

Legittima difesa - Governo diviso : Lega e 5 Stelle divisi sulle armi e sulla Legittima difesa. La commissione Giustizia di palazzo Madama ha incardinato ieri i cinque ddl , uno di iniziativa popolare, due di Forza Italia, uno di Fdi e ...

Reddito di cittadinanza - Governo diviso. Di Maio a Tria : «Capisco le preoccupazioni ma è la priorità» : Tria ha promesso l'impegno dei tecnici dell'Economia nel valutare «una riallocazione delle risorse in uscita» da spostare sugli obiettivi del nuovo governo. Fonti Ue ammettono che la Commissione ...

Dai condoni 131 miliardi di euroIncasso per lo Stato in 45 anni Sulla pace fiscale Governo diviso : Negli ultimi 45 anni tra scudi, concordati, sanatorie, condoni e altro, l'erario ha incassato 131,8 miliardi di euro. L'operazione più "vantaggiosa" per le casse dello Stato è stata la sanatoria fiscale introdotta nel 2003 che ha permesso al fisco di riscuotere 34,1 miliardi di euro Segui su affaritaliani.it

Governo - all’Economia il consigliere di Brunetta Giovanni Tria. Critico della Germania ma pro cambiamento condiviso : A Bruxelles hanno poco da festeggiare. Sarà anche scampato il “pericolo” dell’arrivo al Tesoro dell’euroscettico Paolo Savona. Ma la prospettiva dell’incarico all’economista romano Giovanni Tria promette di aprire in Europa un nuovo fronte di battaglia fra le “cicale del Sud” e le “formiche del Nord”. Classe 1948, il futuro inquilino di via XX Settembre è un laureato in giurisprudenza che, per pensiero e scritti, è ...