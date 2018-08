Gossip Temptation Island | come procede la storia tra Giada e Francesco

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e Gossip sulle coppie : nuovi problemi per Valentina e Oronzo! : Temptation Island 2018, Anticipazioni quarta puntata. Cosa accadrà alle ultime coppie rimaste? Intanto ci sono nuove nubi all'orizzonte per Valentina e Oronzo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Gossip Temptation Island : la tentatrice di Andrea replica agli haters : La tentatrice di Andrea Celentano di Temptation Island nella bufera Qualche giorno fa è andata in onda su Canale 5 l’attesissima seconda puntata di Temptation Island 2018. Inutile negarlo, questa puntata è stata davvero pregna di polemiche e colpi di scena. E sono state tante le coppie, che hanno fatto molto discutere, tra le quali quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Difatti quest’ultimo ha mostrato un evidente ...

Gossip Temptation Island : Raffaela piange dopo la puntata : Raffaela Giudice in lacrime dopo la prima puntata di Temptation Island La prima puntata della sesta edizione di Temptation Island ha riservato ai numerosissimi telespettatori diversi colpi di scena. Cosa è successo? La coppia composta da Valentina De Biasi e Oronzo è scoppiata praticamente subito. Difatti la ragazza, avendo visto il suo fidanzato dare molte attenzioni alle tentatrici, ha deciso di lasciarlo seduta stante. E non sono andate ...

Gossip Temptation Island/ il conduttore : 'Ida e Guarnieri hanno sbagliato usando IG' : Se Ida e Riccardo hanno smesso di rsi su Instagram dopo la fine di Temptation Island, hanno sbagliato- queste le parole che ha usato il conduttore Filippo Bisciglia per commentare il GOSSIP che sta circolando da giorni sul web sulla coppia del reality. Da quando i due protagonisti del Trono Over di Uomini e donne hanno lasciato la Sardegna, sono tornati attivi sui social network e il primo gesto che hanno notato i fan è che si sono ...

Gossip/ Nilufar e Giordano : dopo U&D potrebbero sbarcare a Temptation Island VIP : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast di Temptation Island VIP? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan della coppia nata a Uomini e donne da quando il sito 361Magazine ha messo in rete la notizia sulla presunta partecipazione dei due al reality sulle 'tentazioni d'amore'. [VIDEO]Stando alle indiscrezioni che ha raccolto il blog di Alfonso Signorini, l'ex tronista napoletana a la sua dolce meta' sarebbero vicinissimi alla ...

Gossip/ Giulia De Lellis e Andrea Damante a Temptation Island VIP? I rumors di Dandolo : Giulia De Lellis e Andrea Damante nel cast della prima edizione di Temptation Island VIP? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di GOSSIP da qualche ora, e più precisamente da quando un famoso giornalista ha messo in giro questa notizia. Secondo le indiscrezioni che ha raccolto Alberto Dandolo, i due protagonisti di Uomini e Donne sarebbero in pole position per un posto nel reality che mette alla prova la solidità di alcune ...

Gossip U&D/ Ida e Riccardo non si seguirebbero più su Instagram dopo Temptation Island : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e donne non si seguono più su Instagram: è questa la notizia che sta impazzando sui siti di GOSSIP da quando sono terminate le registrazioni dell'edizione di Temptation Island 2018 alla quale hanno partecipato i due. A notare il gelo che è calato tra i protagonisti del Trono Over, sono stati alcuni loro attenti fan: al rientro a casa dopo la fine del reality, il pugliese e la parrucchiera hanno smesso ...

Temptation Island 2018/ Due coppie in crisi - una fidanzata ha tradito : continua il Gossip dalla Sardegna : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: ben due sarebbero le coppie in crisi e pare che una fidanzata sia caduta tra le braccia di un tentatore. Le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Gossip/ Gemma smentisce la partecipazione a Temptation e parla di Giorgio : 'Vedremo' : Uomini e Donne si è concluso ormai da mesi, ma il GOSSIP continua ad interessarsi dei suoi protagonisti. Gemma, storica dama del Trono Over, è stata fotografata nel villaggio paradisiaco del reality Temptation Island, che partira' il prossimo 9 luglio su Canale 5. In tanti avevano ipotizzato una sua partecipazione al programma, smentita quasi subito dalla diretta interessata, sia sul magazine di Uomini e Donne che nel corso dell'intervista ...

Gossip U&D/ Ida e Riccardo in crisi a Temptation Island : lei piange - interviene Gemma : Ida e Riccardo, la coppia che abbiamo visto nascere quest'anno nello studio di Uomini e donne trono over, hanno scelto di mettersi in gioco partecipando a Temptation Island 2018, il temuto reality show delle tentazioni che vedremo in onda su Canale 5 dal prossimo 9 luglio [VIDEO]. A quanto pare, però, questa nuova avventura sarebbe stata gia' abbastanza turbolenta per la coppia composta da Ida e Riccardo, così come testimoniano le foto ...

Temptation Island Vip : Luigi Favoloso e Nina Moric nel cast? Il Gossip : Temptation Island Vip: Luigi Favoloso e Nina Moric parteciperanno al programma come coppia? L’ultima indiscrezione Da quando Luigi Favoloso è uscito dal Grande Fratello della sua relazione con Nina Moric si è continuano a parlarne incessantemente. Tra annunci ufficiali, conferme e smentite dei diretti interessati, infatti, molti sono quelli che continuano ancora a chiedersi se […] L'articolo Temptation Island Vip: Luigi Favoloso e ...

Gossip/ U&D : Ida Platano e il fidanzato Guarnieri nel cast di Temptation Island 5 : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, sono i primi due concorrenti ufficiali della quinta edizione di Temptation Island. Ad annunciare l'arrivo del cavaliere e della dama nel cast del reality di Canale 5 sono stati i profili social della trasmissione e il portate Witty Tv che ha pubblicato un breve video di presentazione della neo coppia. Come se la caveranno i due gelosissimi piccioncini con le ...

