Google potrebbe aver rivelato la data di annuncio della serie Pixel 3

Google Duo potrebbe aggiungere la pausa alle chat video e premi per gli amici : L'aggiornamento di oggi mostra alcune novità in arrivo per Google Duo, con un probabile pulsante di pausa per le chat video e un sistema di ricompense per invitare gli amici a usare l'app. Non è chiaro di che tipo di ricompense si tratterebbe, magari qualche buono regalo da spendere sul Play Store. L'articolo Google Duo potrebbe aggiungere la pausa alle chat video e premi per gli amici proviene da TuttoAndroid.