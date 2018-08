Google più vicina al mercato cinese | al via i colloqui con Tencent & co

Google impone non più di due ""Notch”. Ecco i limiti : Google limita l’utilizzo delle notch sugli smartphone Android. Non più di due e non sui lati lunghi Google impone non più di due “Notch”. Ecco i limiti In principio fu Essential Phone poi Apple che sul suo iPhone X inserì la fastidiosa tacca nera, in gergo Notch, sulla parte frontale del suo smartphone, e da allora […]

Google impone non più di due “Notch”. Ecco i limiti : Google limita l’utilizzo delle notch sugli smartphone Android. Non più di due e non sui lati lunghi Google impone non più di due “Notch”. Ecco i limiti In principio fu Essential Phone poi Apple che sul suo iPhone X inserì la fastidiosa tacca nera, in gergo Notch, sulla parte frontale del suo smartphone, e da allora […]

L'incubo dei notch - Google limita i produttori Android «Non più di due» - : Ma non sono solo gli utenti a rimpiangere i tempi in cui i display non avevano le corna: Google infatti già immagina un mondo in cui gli smartphone faranno a gara a chi avrà più tacche, così ha ...

3D Globe Mode : su Google Maps la Terra non è più piatta : Con la nuova 3D Globe Mode, Google Maps mostra finalmente un globo e non una Terra piatta allo zoom out massimo. L'articolo 3D Globe Mode: su Google Maps la Terra non è più piatta proviene da TuttoAndroid.

Google Calendar rende più semplice la programmazione di una riunione : Google Calendar ha ricevuto oggi un aggiornamento che introduce una novità molto importante, soprattutto in ambito aziendale. Ora organizzare una riunione è molto più semplice, […] L'articolo Google Calendar rende più semplice la programmazione di una riunione proviene da TuttoAndroid.

Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store : Gli sviluppatori di VLC hanno deciso di impedire ad Alcuni smartphone Huawei di scaricare tale app dal Google Play Store. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google AI è sempre più integrata nei prodotti G Suite : Smart Reply - Smart Compose e tanto altro : Google AI, l'intelligenza artificiale di BigG, è sempre più integrata nei prodotti G Suite: in arrivo Smart Reply, Smart Compose e correzione grammaticale L'articolo Google AI è sempre più integrata nei prodotti G Suite: Smart Reply, Smart Compose e tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Google più forte della multa Ue : conti in crescita grazie alla pubblicità : MILANO - La pubblicità via mobile e automatizzata è più forte della reprimenda europea con sanzione record: Google festeggia la pubblicazione dei dati finanziari e Alphabet, la sua holding, si mette ...

Ecco un sunto dell’ultimo AMA su Android P. In più - Google fissa un nuovo appuntamento : Di tanto in tanto il team di sviluppo di Android organizza un AMA su Reddid in cui incontra sviluppatori e appassionati del robottino. Ecco un sunto L'articolo Ecco un sunto dell’ultimo AMA su Android P. In più, Google fissa un nuovo appuntamento proviene da TuttoAndroid.

Blueline e Crosshatch - cioè i Google Pixel 3 - sempre più una costante delle AOSP : I due Google Pixel 3, Blueline e Crosshatch, vengono menzionati sempre insieme e, come si può notare dagli screenshot, sono accompagnati dai precedenti L'articolo Blueline e Crosshatch, cioè i Google Pixel 3, sempre più una costante delle AOSP proviene da TuttoAndroid.

Play Store di Google più download - ma App Store Apple guadagna di più : Il rapporto del secondo trimestre di App Annie mostra che i download del Play Store sono aumentati in modo significativo, con un aumento del 20% su base annua e del 160% rispetto all’App Store di Apple. D’altra parte, la spesa dei consumatori è ancora superiore dell’80% su iOS. Google ed Apple traggono molti dei loro guadagno dalle applicazioni e la situazione dei rispettivi Store è indicativa sia del comportamento dei ...

Con l’app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine : L'ultimo aggiornamento all'app Google Home, quella che consente di governare i dispositivi di Big G, mostra una gestione rivista del Chromecast L'articolo Con l’app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine proviene da TuttoAndroid.

Questa Mappa Mostra Qual è Il Prodotto Più Ricercato Su Google In Ogni Paese Del Mondo : Nell'immaginario collettivo, Ogni Paese viene associato a una tradizione, un piatto tradizionale o un oggetto che per Qualche motivo e in Qualche modo ha finito per identificarlo. In maniera simile, ...

Google si prepara a portare più Material Design nella schermata di login : Google sta per portare nuovi elementi di Material Design all'interno della schermata di login dell'account, modificandone ancora una volta l'aspetto: ecco quali sono e saranno le modifiche. noadsense