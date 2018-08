Google Glass | ritornano in una nuova versione | e per fare cose diverse

Nell’App Google beta 8.6 appare il nome in codice “Dragonglass” - oltre ad alcune novità : L'App Google 8.6 beta aggiunge alcune novità e tra il codice spunta il nome in codice Dragonglass: cosa sarà mai questa citazione a Il Trono di Spade? L'articolo Nell’App Google beta 8.6 appare il nome in codice “Dragonglass”, oltre ad alcune novità proviene da TuttoAndroid.