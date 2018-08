Gome addio a nazionale | Neuer ' peccato'

Atalanta - Gomez apre all'addio : 'Non posso dire che resterò al 100%' : Alejando 'Papu' Gomez , fantasista dell' Atalanta , ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport : 'È strano lavorare senza sapere le date ufficiali della nostra Europa League. Non solo per noi, ma anche per tutti coloro che si occupano della logistica. Noi siamo sereni, stiamo facendo un ...

Justin Bieber - addio Selena Gomez : la star sposa Hailey Baldwin : Justin Bieber si sposa. Il ragazzo un po’ scapestrato del pop ha fatto la proposta alla fidanzata Hailey Baldwin lo scorso 7 luglio, e lei ha chiaramente detto di sì. La notizia è stata riportata dal sito Tmz, che racconta come il tutto sia avvenuto in un resort alle Bahamas. Stando ai racconti dei testimoni oculari, nel bel mezzo di una lezione di salsa lo staff della popstar ha chiesto a tutti quanti di mettere via i cellulari perché ...

Lazio - Papu Gomez primo obiettivo offensivo : sarà addio a F. Anderson : Lazio, Papu Gomez- Dopo un finale di stagione amaro, la Lazio si prepara alla nuova stagione con le idee chiare sul mercato. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i biancocelesti potrebbero dire addio a F.Anderson. Un addio che potrebbe coincidere con l’assalto al Papu Gomez. MIINKOVIC-SAVIC FINANZIA IL MERCATO Il mercato della Lazio […] L'articolo Lazio, Papu Gomez primo obiettivo ...