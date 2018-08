Golf | WGC Bridgestone Invitational 2018 | Justin Thomas controlla e chiude in bellezza

Golf – Wgc Bridgestone : Justin Thomas prende il largo - Francesco Molinari indietro : Il leader del Wgc Bridgestone Justin Thomas ha tre colpi di vantaggio su Rory McIlroy e su Ian Poulter e quattro su Jason Day Nel WGC-Bridgestone Invitational, terzo dei quattro tornei del WGC, il minitour mondiale, Justin Thomas (196 – 65 64 67, -14) è rimasto da solo al vertice e ha l’opportunità di allungare la serie positiva che lo ha visto vincitore negli ultimi cinque tornei in cui è stato leader dopo 36 buche. Sul percorso del ...

Golf - WGC Bridgestone Invitational 2018 : Justin Thomas spicca il volo ad Akron! McIlroy e Poulter inseguono - Francesco Molinari resta indietro : Justin Thomas spicca il volo al termine del terzo round del WGC Bridgestone Invitational, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron, in Ohio. Il fuoriclasse statunitense è riuscito a domare il percorso con una tornata in 67 colpi, grazie alla quale si è proiettato da solo al comando a quota -14, con tre lunghezze di vantaggio sui suoi due più ...

Golf – WGC Bridgestone Invitational : Francesco Molinari fuori dalla top 50 - un terzetto in testa alla classifica : Ian Poulter raggiunto da Tommy Fleetwood e da Justin Thomas, non decolla invece Francesco Molinari Sul percorso del Firestone CC (par 70), ad Akron nell’Ohio, Francesco Molinari, 53° con 142 (70 72, +2) colpi, è rimasto in bassa classifica nel WGC-Bridgestone Invitational, terzo dei quattro tornei del WGC, il minitour mondiale, dove Ian Poulter (129, -11) è stato raggiunto in vetta alla graduatoria da Tommy Fleetwood e da Justin Thomas. ...

Golf - WGC-Bridgestone Invitational 2018 : Tommy Fleetwood e Justin Thomas agganciano Ian Poulter in vetta - scivola indietro Francesco Molinari : Due inglesi e uno statunitense al comando del WGC-Bridgestone Invitational, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron, in Ohio. Ian Poulter è stato raggiunto in vetta dal connazionale Tommy Fleetwood, autore del miglior giro di giornata in 63 colpi, e dall’enfant prodige americano Justin Thomas, tornato in grande spolvero con un round a quota -6. Il trio ...

Golf – WGC-Bridgestone Invitational : Poulter leader - Woods 14° : WGC-Bridgestone Invitational: Ian Poulter leader, 14° Woods, 46° Francesco Molinari. In alta classifica Rickie Fowler, Jon Rahm, Rory McIlroy e Justin Thomas. In ritardo Dustin Johnson Francesco Molinari ha iniziato in sordina il WGC-Bridgestone Invitational, terzo dei quattro tornei del WGC, il minitour mondiale, sul percorso del Firestone CC (par 70), ad Akron nell’Ohio. E’ al 46° posto con 70 (par) colpi, costretto da quattro bogey al ...