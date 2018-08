Gli ‘zingari’ esistono solo se stanno in mezzo ai topi Non se protestano davanti alle

ilfattoquotidiano

: @LaBu11987723 @matteosalvinimi Ma dove sta scritto che gli italiani devono far ingrassare 12 milioni di immondi, ro… - GParmigiu : @LaBu11987723 @matteosalvinimi Ma dove sta scritto che gli italiani devono far ingrassare 12 milioni di immondi, ro… - andreamarchesi9 : @nichi18527 @repubblica Da quando in qua tutti gli immigrati, mussulmani, imam e zingari non rispettano le leggi? S… - JCTweet_ : @beppe_grillo @ShadyandMe1969 Siete scesi a patti con gli zingari. Una sindaca che si accorda con dei delinquenti e… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Perché non ci dovremmo preoccupare se nell’annuale classifica sulla libertà di stampa in 180 paesi l’Italia quest’anno si colloca al 46esimo posto, molto dietro Ghana e Namibia? In tempi come questi, nei quali più del fatto vale la percezione costruita con vere e proprie campagne di marketing e le notizie artefatte sono diventate una pratica che invade i social, questa notizia dovrebbe invece far temere per le sorti della democrazia, che non c’è senza libertà d’informazione. Se non preoccupa i nostri governanti che non hanno fatto una piega, questa notizia almeno preoccupa noi che della catt iva informazione siamo soggetti privilegiati. L’argomento rom e sinti oramai è un paradigma della pessima, faziosa e falsa informazione e dell’incitamento all’odio e alla discriminazione veicolata da buona parte di media e politica. Faccio un ultimo esempio. Risalta l’atteggiamento ...