Gli italiani preferiscono una partita | o un concerto | allo stadio che un film in sala

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti Gli italiani in gara lunedì 6 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (lunedì 6 agosto) si svolgerà la quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli. L’Italia sogna ancora in grande e vuole conquistare altre medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche ...

Dieci italiani da tenere d'occhio aGli Europei di atletica (una è Daisy Osakue) : All’improvviso, la maratona di ricucitura da parte del commissari tecnico Stefano Baldini dei vari brandelli dell’atletica leggera italiana, ha fatto rialzare la testa allo sport principe. Che si presenta agli Europei con almeno 10 motivi per essere fiducioso. A Berlino, dove si svolgeranno le gare di atletica, dal 6 al 12 agosto, gareggeranno circa 1.500 atleti. In Italia tutti gli occhi saranno ovviamente ...

European Championships 2018 - tutti Gli italiani in gara oggi (6 agosto). Programma - orari e tv : oggi lunedì 6 agosto è prevista la quinta giornata di gare agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. oggi incomincia il Programma di atletica leggera ma non si assegneranno medaglie. L’Italia cercherà di conquistare delle medaglie in questa giornata anche se non sarà semplice. Di seguito il calendario completo con tutti gli ...

Atletica - Europei 2018 in diretta Rai : il programma di oggi e Gli italiani in gara : Tutto pronto per la ventiquattresima edizione dei Campionati Europei di Atletica leggera che prendono il via questo pomeriggio a Berlino. Si tratta della quarta volta che la massima kermesse di Atletica del vecchio continente si disputa in Germania, la seconda volta nella Germania unita e la prima in assoluto a Berlino. Si disputarono in terra tedesca gli Europei del 1986, a Stoccarda all'epoca era ancora Germania Ovest e nel 2002 a Monaco di ...

Europei di nuoto 2018 - Gli italiani in gara domani 6 agosto : Al via il programma dei tuffi col duo Tocci-Batki, oltre al ritorno di Simona Quadarella, impegnata nelle batterie dei 1500 stile libero

Vazanze - il Codacons : “In 10 anni la spesa deGli italiani +18.3%” : La spesa degli italiani per le vacanze estive sale in 10 anni del 18,3%, sfiorando nel 2018 i 24 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato uno studio sul settore turistico e che lancia oggi uno sportello per fornire assistenza e aiuto agli italiani in vacanza. Dopo anni di crisi il comparto del turismo conferma nel 2018 la ripresa già avviata lo scorso anno, con una crescita sia delle partenze, sia della spesa delle famiglie, ...

Nuoto - Europei 2018 : il programma di lunedì 6 agosto e tutti Gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Quarta giornata degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow che prevede sei finali pomeridiane in cui l’Italia può recitare un ruolo da protagonista soprattutto nella staffetta mista mista. Al mattino tornerà in vasca Simona Quadarella, reduce dall’oro negli 800, nelle batterie della sua distanza prediletta, i 1500 metri stile libero. Grande attesa per le batterie mattutine dei 100 dorso donne per verificare l’ottima impressione ...

European Championships 2018 : tutti Gli italiani in gara domani (6 agosto). Orari e programma delle gare : Tanti italiani in gara lunedì 6 agosto agli European Championships, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei tradizionali di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. L’Italia si gioca delle carte importanti e cala alcune stelle come Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 o Letizia Paternoster nell’omnium, intanto a ...

Vaccini : Furlan - sbaGliato dividere italiani anche su questo tema : Roma, 5 ago. , AdnKronos, 'Lo dico anche a titolo personale: è un errore andare contro il parere di medici e scienza. La verifica obbligatoria nelle scuole sui Vaccini significa salvaguardare la vita dei nostri figli e nipoti. È sbagliato dividere gli italiani anche su questo tema'. Lo scrive sul suo profilo ...

Toscana - Rossi : “1 - 5 milioni di euro per superare i campi Rom”. Sindaci di centro-destra : “Risorse tolte aGli italiani” : “Sì alle ruspe per smantellare i campi rom, ma poi serve l’integrazione”. L’idea del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è chiara: una volta abbattuti gli insediamenti, è necessario far partire progetti per includere i nomadi all’interno della società. Così mercoledì 1 agosto ha presentato un protocollo d’intesa con le associazioni rom e sinti che prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per il raggiungimento dell’obiettivo. ...

Sondaggi : M5s e Lega voGliono abbassare le tasse - ecco quanti italiani credono a questa promessa : Il partito guidato da Matteo Salvini supera quello di Luigi Di Maio eper la prima volta nella sua storia si afferma come prima forza politica del paese. Secondo il Sondaggio condotto dall'istituto ...