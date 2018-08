Giornalista minacciata di morte su Facebook dopo gli articoli sul padre di Daisy

Blastingnews

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ladel quotidiano Il Giornale, Laura Tecce, è stata raggiunta da messaggi minatori e insulti tramiteaver pubblicato un articolo sul periodico circa le vicende giudiziarie deldiOsakye. La cronista è stata la prima a dare la notizia dei precedenti penali deldell'atleta, così è stata bersagliata da alcuni utenti a causa della sua inchiesta. Le minacce suallaDevi sparire, sei spregevole oppure vi meritate fucilate in bocca: sono solo alcuni post indirizzati allae a Il Giornale: tutte frasi ingiuriose scattatela pubblicazione dell'articolo sul quotidiano. La Tecce, inizialmente, aveva scritto un post pubblico sul social network nel quale annunciava di aver scoperto un articolo di Repubblica del 2002 che narrava di una retata delle forze dell'ordine a Moncalieri To in cui furono arrestati per ...