Giorgia Villa strepitosa Abbina il terzo oro a due argenti

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia domina le Finali juniores! D’Amato e Villa in trionfo - 3 medaglie per Giorgia : L’Italia chiude in bellezza gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Le nostre juniores hanno dominato anche le Finali di Specialità dopo aver vinto la gara a squadre e il concorso generale individuale con Giorgia Villa. La bergamasca, laureatasi Campionessa d’Europa all-around, oggi ha trionfato alla trave e ha conquistato anche due argenti al volteggio e al corpo libero. Asia d’Amato ha trionfato alla tavola, Elisa Iorio si ...

Ginnastica - Europei 2018 : Giorgia Villa sogna l’apoteosi al libero - poi arriva Stanciulescu. Argento per l’azzurra - si chiude in bellezza : Giorgia Villa ha assaporato a lungo il gusto del secondo oro di giornata, il quarto assoluto agli Europei 2018 juniores di Ginnastica artistica, ma il sogno si è infranto proprio all’ultimo istante. La bergamasca, che pochi minuti prima si era imposta alla trave dopo la doppietta squadra-all-around di venerdì, era scesa in pedana al corpo libero per terza e aveva eseguito un esercizio davvero splendido, distinguendosi soprattutto per ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. L'Italia domina - 2 ori e 2 argenti. Giorgia Villa e Asia d'Amato ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

Ginnastica - Giorgia Villa indemoniata! CAMPIONESSA D’EUROPA alla trave - terzo oro : un fenomeno esplode a Glasgow - Iorio terza : Siamo di fronte a un dominio che non ha eguali nella storia della nostra Ginnastica artistica, c’è davvero soltanto l’Italia juniores agli Europei che si stanno disputando all’SSE Hydro di Glasgow. Vinciamo pure alla trave, l’attrezzo a noi per il momento meno congeniale: la nostra classe 2003 non smette davvero più di stupire e confeziona un’altra magia degna di un gruppo che può davvero sognare in grande verso le ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia padrona al volteggio! Doppietta stellare - Asia d’Amato trionfa su Giorgia Villa : Non ci ferma più nessuno, siamo letteralmente imbattibili, siamo la piccola armata del Vecchio Continente inscalfibile da tutte le avversarie. L’Italia continua a incantare con le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica e domina letteralmente la Finale di Specialità al volteggio confezionando una magistrale Doppietta. Dopo aver conquistato l’oro a squadre e quello all-around con Giorgia Villa, la nostra Nazionale stritola ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. L’Italia vuole un vagone di medaglie - Giorgia Villa per nuove magie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia ...

VIDEO Italia Campionessa d’Europa - Giorgia Villa vince l’all-around : la premiazione delle azzurre e la festa sul podio. Suona solo l’Inno di Mameli! : Suona soltanto l’Inno di Mameli all’SSE Hydro di Glasgow in una notte magica che è già diventata storia della nostra ginnastica artistica. L’Italia è Campionessa d’Europa tra le juniores dopo aver sconfitto Russia e Gran Bretagna. Doppietta d’oro perché Giorgia Villa ha trionfato nel concorso generale individuale. Le nostre under 16 dominano il Vecchio Continente con degli esercizi da favola e salgono sul podio ...

Ginnastica - Europei 2018 : tutte le qualificate alle Finali di Specialità juniores. Bottino pieno per l’Italia - Giorgia Villa ovunque : Oggi si sono disputate le qualificazioni juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che hanno assegnato anche il titolo a squadre e quello all-around (finiti al collo dell’Italia e Giorgia Villa). Di seguito tutte le qualificate alle Finali di Specialità che si disputeranno domenica mattina: l’Italia ha fatto il pieno con addirittura 7 posti conquistati sugli 8 a ...

Ginnastica - Europei 2018 : UFFICIALE - l’Italia vince l’oro a squadre juniores! Giorgia Villa conquista l’all-around - vagonata di Finali : Ora è davvero UFFICIALE: l’Italia si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso a squadre juniores. Dopo il roboante 161.063 realizzato nel pomeriggio, con cui avevamo superato Russia (160.363) e Gran Bretagna (158.931), le azzurrine avevano già ipotecato la medaglia d’oro e dovevano soltanto aspettare il termine delle due successive suddivisioni (prive delle grandi stelle) per poter festeggiare ufficialmente. Non è cambiato ...

Ginnastica - l’Italia si coccola Giorgia Villa : la Campionessa d’Europa - il volto dolce del magnesio tricolore : Il volto dolce della Ginnastica artistica italiana, il sorriso smagliante della nostra Polvere di magnesio, l’espressione pura di una grande tecnica, l’incarnazione di un’espressività emozionante ed entusiasmante. Questa è Giorgia Villa, la nuova Campionessa d’Europa juniores nel concorso generale: la bergamasca ha piazzato una delle sue proverbiali zampate e ha trionfato annichilendo una concorrenza di altissimo livello. ...

Ginnastica - CAMPIONESSE D'EUROPA! Italia - un sogno dorato! Demolita la Russia - impresa azzurra. Giorgia Villa in trionfo nel generale : Per la cronaca la battaglia campale con la Russia è finita 161.063 a 160.363 , sette decimi di differenza che pesano oro mentre la Gran Bretagna è terza , 158.931, davanti a una deludente Francia , ...

Ginnastica - CAMPIONESSE D’EUROPA! Italia - un sogno dorato! Demolita la Russia - impresa azzurra. Giorgia Villa in trionfo nel generale : La consacrazione definitiva, l’apoteosi più attesa, una pagina di storia che si scrive, un trionfo epocale che rimarrà negli annali della Polvere di Magnesio, un pomeriggio che segnerà un nuovo spartiacque per la Ginnastica artistica entro i nostri confini. L’Italia ha vinto l’oro a squadre tra le juniores agli Europei 2018: apoteosi pura all’SSE Hydro di Glasgow, lacrime di gioia in terra scozzese, una prestazione che ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : le pagelle. Giorgia Villa - show tricolore! Iorio di cuore - Ricciardi sorpresa - Meneghini in crisi : Alla Play Hall di Riccione si è disputato il concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle atlete di punta impegnate in pedana nella nota località balneare in provincia di Rimini. Giorgia Villa: 9. Campionessa d’Italia con pieno merito al termine di una mattinata da incorniciare per la 15enne, bravissima a tenere il testa a testa con Elisa Iorio per due rotazioni e ...

Giorgia Villa - il volto dolce della ginnastica azzurra. Campionessa d’Italia - un futuro dorato tra tecnica ed emozioni : Giorgia Villa raffigura al meglio la ginnastica nazionale, una ragazza moderna che ha saputo interpretare al meglio gli sviluppi della Polvere di Magnesio e che oggi con pieno merito si è consacrata Campionessa d’Italia. Il volto della ginnastica artistica ha le sembianze di questa dolce ragazza di quindici anni, una micidiale classe 2003 di Ponte San Pietro che si è presa lo scettro nel concorso generale per la prima volta in carriera. La ...