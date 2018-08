Giorgetto Giugiaro | genio italiano dell' auto | compie 80 anni

Giorgetto Giugiaro - In Basilicata un raduno per gli 80 anni del designer : Il prossimo 12 agosto si terrà a Cancellara, in Basilicata, una manifestazione che celebra gli 80 anni di Giorgetto Giugiaro. L'evento, denominato Giugiaro 8ttanta, riunirà al castello medievale alcune delle vetture simbolo firmate dal designer italiano. L'evento, gratuito su invito, si svolge dal 2012 e ogni anno segue un tema legato alla storia dell'auto: in passato sono state radunate le Ferrari disegnate da Pininfarina e le Alfa Romeo degli ...