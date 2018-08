Giochi da fare in spiaggia e sotto l' ombrellone per tutte le età

Lara e Michael dopo Temptation Island 5 : De Giorgio continua a fare il doppioGiochista : La quinta edizione di Temptation Island, capace di mettere a dura prova anche le coppie apparentemente solide, si è conclusa mercoledì 1° agosto: in queste cinque settimane di scoperte e rivelazioni, le sei coppie che sono entrate con dei dubbi, timori e certezze, durante la permanenza in villaggio hanno cambiato tutto e hanno raggiunto nuove consapevolezze. Il reality condotto da Filippo Bisciglia è stato, senza ombra di dubbio, un vero ...

Malcom doppioGiochista - Roma furiosa : 'Proveremo a fare causa al Bordeaux' : Di sicuro - come scrive 'La Gazzetta dello Sport' - non abbastanza per compensare una brutta figura a livello planetario. A raccontare la storia nel dettaglio è un indignato Monchi . 'È facile da ...

LIVE Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia per fare il pieno di medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. Il programma odierno prevede le finali di tutte le 6 specialità protagoniste in questa rassegna. L’Italia ha piazzato un equipaggio in ciascuna finale e punta a fare incetta di titoli e medaglie. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti ...

Josef Fares parla dell'introduzione di meccaniche sessuali nei videoGiochi : Josef Fares, il director di A Way Out ha recentemente affermato di voler creare "Una bellissima love story interattiva."Al giorno d'oggi siamo ormai abituati a vedere la violenza nei videogiochi ma per qualche motivo crivellare di piombo qualcuno è diventato meno controverso che rappresentare scene sessuali. A tal proposito è intervenuto Fares, durante un'intervista con riporta VG247.com :"Sarebbe interessante vedere come creeresti una scena ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Chamizo - assalto all'oro! Azzurre per fare il pieno nella ginnastica : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , martedì 26 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Chamizo - assalto all’oro! Azzurre per fare il pieno nella ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi martedì 26 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 – Niente da fare per Sanfilippo : solo quinto. Due medaglie però sono già in cassaforte. Chamizo e Iannattoni a caccia dell’oro : Giornata dedicata alla Lotta stile libero quella odierna, con Francesco Gaddini (-65 kg), Frank Chamizo (-74 kg), Aaron Caneva (-86 kg) e Simone Innattoni (-97 kg), ma spazio anche per i ripescati della greco-romana Ignazio Sanfilippo (-67 kg) ed El Madhi Roccaro (-97 kg). Chi si aspettava un Frank Chamizo in grande forma non è stato deluso. In una giornata non proprio brillante per gli atleti azzurri ci hanno pensato lui e Simone Innattoni a ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia punta a fare incetta di medaglie nella prima giornata : Domani finalmente si comincia. Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare di Nuoto molto interessante, valida per i XVIII Giochi del Mediterraneo. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei 2018, programmati dal 3 al 9 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). In casa Italia ci sono grandi aspettative. Nell’edizione edizione ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia per fare la voce grossa! Francia con Boyer e Vanhille - torna l’eterna Millousi. Azzurre favorite per le medaglie : L’Italia punta a essere grande protagonista nella Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale si presenta agguerrita con l’obiettivo di vincere il maggior numero possibile di medaglie come già successo nelle ultime edizioni della rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Come ormai tradizione, le Azzurre ...

Carlos Moya e quel retroscena da gamer con Nadal : “ecco cosa gli facevo fare quando perdeva ai videoGiochi” : Carlos Moya ha raccontato un simpatico retroscena legato a Rafa Nadal e le loro sfide ai videogiochi con tanto di… penitenze Il successo di Rafa Nadal, quello legato particolarmente agli ultimi anni di carriera, nei quali è riuscito a rimettersi in forma dopo un complicato infortunio al polso, è anche merito di Carlos Moya. L’ex tennista spagnolo, attualmente nello staff di Nadal, non ricopre solo un ruolo da coach ma con Rafa ha ...

Nuoto - l’Italia verso i Giochi del Mediterraneo. Obiettivo : fare incetta di medaglie : L’ItalNuoto si prepara ai XVIII Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno dal 22 giugno al 1° luglio a Tarragona (Spagna). Dopo il rinvio causato dalla mancanza di fondi dello scorso anno, la città catalana si appresta ad ospitare tra meno di due settimane la manifestazione riservata a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che si contenderanno la vittoria in numerose discipline sportive. l’Italia viene dal primato nel medagliere ...

Nuoto - l’Italia verso i Giochi del Mediterraneo. Obiettivo : fare incetta di medaglie : L’ItalNuoto si prepara ai XVIII Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno dal 22 giugno al 1° luglio a Tarragona (Spagna). Dopo il rinvio causato dalla mancanza di fondi dello scorso anno, la città catalana si appresta ad ospitare tra meno di due settimane la manifestazione riservata a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che si contenderanno la vittoria su numerose discipline sportive. l’Italia viene dal primato nel medagliere ...