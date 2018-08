GBP USD | cade un altro supporto | ora si mette male

Analisi sul cambio GBP /USD : Il pil appena uscito ha dato segnali di risveglio per l'economia inglese che su base trimestrale ha visto un più 0,2 % rispetto al precedente 0,1 % e con una previsione dello 0,1 %, mentre su base ...

Cambio GBP /USD crolla ai minimi da 7 mesi - Sterlina britannica "teme" il Brexit Bill : Secondo le attese della vigilia è considerato molto difficile che il governatore Carney possa decidere modifiche alla politica monetaria. Addirittura alcuni analisti sono convinti che non ci saranno ...

GBP / USD - la corsa toro subito frenata da Bce e FOMC : In genere, ogni partecipante esprime le proprie opinioni sullo stato dell'economia e le prospettive per il futuro e sulla direzione appropriata per la politica monetaria. Quindi ognuno fa una ...