Furgone e tir a fuoco dopo incidente su A4 a Grisignano | due morti

Furgone contro Tir sulla A4 : mezzi in fiamme - due vittime carbonizzate : Il tragico schianto nel territorio del comune di Villafranca Padovana. Il Furgone su cui viaggiavano le due vittime trasportava bombole di gas di cui un sarebbe scoppiata. Le fiamme hanno avvolto i pochi attimi anche il tir che trasporta imballi di cartone il cui conducente però si è salvato.Continua a leggere

Foggia - scontro tra Furgone e tir : morti quattro braccianti stranieri - cinque feriti : quattro braccianti sono rimasti vittime dello scontro frontale tra un tir carico di pomodori e un furgone. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri nel Foggiano. Nel furgone c’erano in tutto otto persone: tutti braccianti stranieri che avevano appena terminato di lavorare nei campi proprio per la raccolta di pomodori. Gli altri quattro sono tutti rimasti gravemente feriti e sono ...