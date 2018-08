Friuli | la risalita dello speleologo intrappolato

vanityfair

: Rinviata a domani mattina la risalita dello speleologo bloccato nella grotta in Friuli - Agenzia_Ansa : Rinviata a domani mattina la risalita dello speleologo bloccato nella grotta in Friuli - Agenzia_Ansa : Speleologo bloccato in grotta in #Friuli, iniziata la risalita. Ferito a un braccio e all'addome, ma non è in peric… - MediasetTgcom24 : Speleologo bloccato in grotta del Friuli, risalita rinviata a lunedì #friuli -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Tornerà in superficie qualche ora dopo del previsto: Stefano Guarniero,triestino di 33 anni, è rimastosabato pomeriggio, a 200 metri profondità, in una grotta del Monte Canin, a quota 2200 metri, nel comune di Chiusaforte, in Alto. Era con altri tre amici. Mentre stava esplorando le cavità nella roccia alpina, è scivolato ferendosi in modo serio all’addome e a un braccio: uno dei compagni gli è rimasto accanto dopo la caduta, gli altri due sono andati a dare l’allarme, che è arrivato sabato verso le 16. Lo, che di professione fa l’infermiere, non è mai rimasto solo: in queste ore è stato assistito dal personale medico specializzato. Il team di soccorso, arrivato con un elicottero, è composto da dieci tecnici, da un medico e da un infermiere, che gli sono rimasti accanto per tutto il tempo. È stato necessario l’intervento delle squadre ...