: #Maltempo in Valle D'Aosta. Frane in Val Ferret, un morto - Agenzia_Ansa : #Maltempo in Valle D'Aosta. Frane in Val Ferret, un morto - miss_caffeine_ : Fratello ti dà certe notizie e tu DEVI sederti, aspettare, e provare a non pensare al peggio. Frane in Val Ferret,… - ValledAosta : Frane in Val Ferret, un morto in un'auto finita nel torrente -

Una persona è morta a seguito di una delleche si sono staccate in Val Ferret, nel territorio di Courmayeur. La vittima è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, a sua volta investita e trascinata dalla massa di fango e detriti.A causa della corrente, il corpo non è ancora stato recuperato. Un'altra frana a Orsières () ha portato alla chiusura nei due sensi di marcia della strada che porta al traforo del Gran San Bernardo. Il transito della galleria italo-elvetica è per ora vietato ai mezzi pesanti.(Di lunedì 6 agosto 2018)